El mejor terror del año, según fanáticos y taquilla

El cine de terror vivió un año de importantes regresos, nuevas apuestas y propuestas que encontraron en el miedo una oportunidad para explorar historias cada vez más perturbadoras. Entre criaturas fuera de control, presencias sobrenaturales, asesinos enmascarados y universos apocalípticos, el género mantuvo su atractivo para los amantes de las emociones fuertes y las historias capaces de provocar más de un sobresalto.

La pantalla grande también fue escenario de reinterpretaciones de franquicias conocidas y de producciones que apostaron por renovar las fórmulas tradicionales del horror. Con distintos estilos narrativos, desde el terror psicológico hasta el gore y el suspenso sobrenatural, 2026 dejó una selección de estrenos que destacaron dentro de la cartelera internacional y que se convirtieron en algunas de las propuestas más llamativas para los seguidores del género.

28 años después: el templo de los huesos (Nia DaCosta)

La secuela del universo creado por Danny Boyle y Alex Garland regresó con una historia ambientada casi tres décadas después de la propagación de un virus que devastó al Reino Unido. La producción profundiza en la supervivencia de las comunidades, la violencia y las nuevas formas de organización social que surgen en medio del apocalipsis. Ralph Fiennes y Jack O’Connell encabezan el reparto.

Obsession (Curry Barker)

Una de las propuestas independientes que más llamó la atención durante el año. La historia sigue a Bear, un joven que, desesperado por conquistar a su amiga de la infancia, recurre a un misterioso objeto sobrenatural capaz de conceder deseos. Sin embargo, lo que comienza como una oportunidad romántica termina convirtiéndose en una peligrosa obsesión que amenaza con salirse de control.

Hokum (Damian McCarthy)

El terror sobrenatural encuentra escenario en una remota posada de Irlanda. La trama presenta a un escritor que viaja hasta el lugar para esparcir las cenizas de sus padres, pero pronto descubre que una de las habitaciones permanece cerrada debido a una inquietante leyenda sobre una bruja. Adam Scott protagoniza esta historia que apuesta por el suspenso, las atmósferas oscuras y el folclore.

Primate (Johannes Roberts)

El terror animal se apodera de la pantalla con esta producción que convierte a un chimpancé en una amenaza mortal. La historia sigue a un grupo de jóvenes que, durante unas vacaciones en una casa familiar, descubre que Ben, el chimpancé que ha convivido con ellos, presenta un comportamiento violento después de contraer una infección. Lo que parecía una estancia tranquila se transforma en una pesadilla de supervivencia, con escenas de tensión y violencia que explotan el miedo a lo desconocido.

Backrooms (Kane Parsons)

Las leyendas urbanas de internet dieron el salto a la pantalla grande con esta propuesta de terror y ciencia ficción. Inspirada en los populares espacios liminales, la película presenta una dimensión extraña compuesta por pasillos y habitaciones aparentemente interminables. La desaparición de un paciente lleva a una terapeuta a internarse en este inquietante laberinto, donde la realidad parece perder todo sentido.

Send Help (Sam Raimi)

El reconocido director regresó con una combinación de comedia negra, suspenso y terror psicológico. La historia sigue a Linda Liddle, una empleada que busca conseguir un ascenso dentro de una empresa familiar, pero termina enfrentándose a situaciones cada vez más grotescas e impredecibles. Rachel McAdams y Dylan O’Brien protagonizan esta producción que explora las relaciones de poder y el comportamiento humano bajo presión.