'El Mencho' recibe flores y misterioso mensaje por el Día del Padre; ¿qué decía? | FOTOS

Una de las fechas más importantes en México durante este mes de junio es el Día del Padre, muchas familias se reunieron para realizar alguna pequeña o gran fiesta para los papás.

Ante esto, las personas allegadas a Nemesio Oseguera Cervanes, alias "El Mencho", no dejarían que pasara este momento y, a cuatro meses de su muerte, dejaron diversos arreglos florales.

En redes sociales ha comenzado a circular imágenes de cómo lucía la tumba del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre rosas rojas y blancas, en diferentes formas, así como figuras de gallos haciendo alusión a su otro apodo "El Señor de los Gallos".

También, otro arreglo de flores decía la palabra "papa" y alrededor del espacio había más ramos y coronas, ocupando otros espacios cercanos.

No obstante, lo que llamó la atención de los usuarios de internet es un mensaje escrito en los arreglos que adornaban el lugar.

Foto: Redes Sociales

¿Qué decía el mensaje encontrado en las flores de "El Mencho"?

Uno de los arreglos florales más grandes, además de una cruz, es una corona con decenas de rosas rojas, esta se encontraba a un lado de la primera y llevaba una cintilla con algo escrito.

De acuerdo a lo que se alcanza a persibir y lo que las redes han comentado, es que dice "Para mi padre, de parte de tu hijo JP. Te amo papá".

Tras revelarse este mensaje, muchos comenzaron a relacionarlo con Juan Carlos Valencia González, conocido como "El 03" o "JP", quien es el hijastro de de Oseguera Cervantes.

Pese a que la cinta de la corona más grandes es muy visible, hay otros arreglos de flores como gallos y un "1" con la misma frase.

Foto: Redes Sociales

Cuatro meses de la muerte de Nemesio Oseguera

Este 22 de junio, se cumplen cuatro meses de que este narcotraficante mexicano murió, esto luego de ser abatido en un operativo de fuerzas federales.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, en donde por varias horas elementos del Ejército Militar y Guardia Nacional arribaron a la casa donde se encontraban "El Mencho" y lo acorralaron.

Pese a que intentó escapar, la situación derivó en su abatimiento y posterior traslado al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México y luego fue entregado a un abogado que representaba a la famlilia.