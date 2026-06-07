El Mundial en tiempos de guerra

Cada cuatro años el mundo se detiene. Las calles se llenan de banderas, los aeropuertos de camisetas, los bares de gritos, abrazos y lágrimas. Durante noventa minutos, millones de personas olvidan las diferencias políticas, económicas o culturales para compartir algo tan simple como patear un balón.

El Mundial es emoción colectiva, todos nos emocionamos. Los niños sueñan con ser héroes aunque pateen el balón y se caigan solos. El papá abraza a su hijo frente a la pantalla como si él también hubiera metido el gol. En casa, la abuela pregunta por qué todos gritan y termina más emocionada que nadie. Es gente desconocida abrazándose en los restaurantes y llorando por un penal.

Y sin embargo, mientras una parte del mundo canta himnos y celebra victorias, en otra parte alguien corre para esconderse de las bombas. Mientras un estadio entero enciende luces, hay ciudades enteras que se quedan sin electricidad. Mientras algunos discuten alineaciones, otros buscan desaparecidos.

Esa es quizá la contradicción más humana de todas, la capacidad del mundo para celebrar y sufrir al mismo tiempo, el mundo nunca deja de celebrar, pero tampoco deja de doler. La historia siempre ha tenido esta dualidad. Mientras unos escribían poemas, otros peleaban guerras. Mientras nacían niños, alguien despedía a sus muertos. Mientras algunos celebraban victorias, otros intentaban sobrevivir.

¿Cómo podemos celebrar mientras otros viven horror? ¿Cómo emocionarnos por un penal cuando hay niños aprendiendo a distinguir el sonido de un misil?

Pero tal vez la pregunta más profunda no es por qué seguimos celebrando, sino por qué el ser humano necesita tanto esos pequeños momentos de esperanza incluso en medio de la oscuridad. El fútbol, como el arte, la música o la risa, no elimina el dolor del mundo, pero a veces le recuerda a las personas que todavía siguen vivas.En tiempos de guerra, un Mundial puede parecer frívolo para algunos, para otros, puede ser una pausa, un respiro, una pequeña tregua interna.

Porque incluso en los lugares más golpeados por la violencia, las personas siguen buscando humanidad. Siguen enamorándose, siguen contando chistes, siguen jugando fútbol en calles destruidas, siguen soñando...

Eso no significa ignorar el sufrimiento. Significa que el ser humano tiene una capacidad extraña y poderosa,para seguir buscando belleza aun cuando el mundo parece romperse, somos capaces de llorar y cantar el mismo día.

Quizá por eso las imágenes más conmovedoras no siempre son las del trofeo. A veces son las de personas viendo un partido desde un refugio, un hospital o una frontera. Porque ahí entendemos que el fútbol deja de ser solo deporte y se convierte en identidad, pertenencia y esperanza.

El Mundial también expone enormes contrastes. Millones invertidos en estadios mientras hay pueblos enteros destruidos. Publicidad gigantesca, mientras familias enteras sobreviven con miedo. Celebraciones monumentales, mientras otros viven un duelo. Y esa realidad incomoda, porque nos obliga a mirar algo difícil: el mundo nunca deja de doler del todo...

Tal vez por eso el Mundial emociona tanto, porque durante unos días las personas sienten algo que escasea demasiado, la ilusión de pertenecer a algo más grande que el miedo.Un gol no detiene una guerra, pero un abrazo colectivo recuerda que todavía somos capaces de emocionarnos juntos, y quizá eso también tiene valor.

Lo peligroso no es disfrutar del fútbol, lo peligroso sería olvidar que fuera del estadio siguen existiendo personas sufriendo. La verdadera humanidad aparece cuando somos capaces de celebrar sin perder la sensibilidad, cuando entendemos que la alegría no tiene que ser indiferencia, cuando podemos emocionarnos por un partido y al mismo tiempo conservar empatía por quienes viven dolor.

Quizá el problema no es que exista un Mundial en tiempos de guerra. Quizá el verdadero problema es acostumbrarnos tanto al sufrimiento humano que deje de conmovernos.

Porque ninguna copa vale más que una vida, ningún campeonato vale más que la paz y ningún himno debería sonar más fuerte que el llanto de quienes han perdido todo.