El Mundial, un espectáculo: los mejores momentos del show de clausura

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo quedó marcada por el duelo deportivo entre Argentina y España. Antes de que rodara el balón y durante el descanso del encuentro, el torneo vivió una auténtica celebración de la cultura pop con una producción sin precedentes que reunió a algunas de las mayores estrellas de la música internacional en el primer espectáculo de medio tiempo de la historia de una final mundialista.

El estadio de Nueva York-Nueva Jersey se transformó en un escenario global donde convivieron el futbol, la música y el entretenimiento. La ceremonia de clausura previa al partido y el espectáculo del descanso fueron concebidos como una carta de presentación del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá, con una puesta en escena que buscó emular la magnitud de los tradicionales shows del Super Bowl.

LA FIESTA DEL MUNDIAL

La actividad arrancó mucho antes del inicio de la final. Jennifer Hudson fue la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, mientras que Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini unieron sus voces para presentar “Desire”, el himno oficial de la FIFA para esta Copa del Mundo.

La ceremonia también incluyó la participación del creador de contenido IShowSpeed, quien interpretó “World Cup (Champions)”, y una actuación de Post Malone, que llevó al escenario los temas “Chrome Heartbreaker” y “Sunflower”, acompañado por Swae Lee.

Uno de los momentos más comentados llegó con la aparición especial de Tom Cruise. El actor ofreció un mensaje que celebró el carácter universal del futbol y destacó la capacidad del deporte para unir culturas, generaciones y países alrededor de una misma pasión, reforzando el espíritu global que acompañó a la edición 2026 del torneo.

EL PRIMER MEDIO TIEMPO DE LA HISTORIA

Si la ceremonia previa ya había elevado la expectativa, el descanso del encuentro terminó por convertir la final en un acontecimiento de espectáculo a escala planetaria. Bajo la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay, el primer show de medio tiempo en una final mundialista reunió a Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel y otros invitados especiales.

La encargada de abrir el espectáculo fue Madonna, quien apareció acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho. Posteriormente, Gustavo Dudamel encabezó una intervención musical junto al coro PS22 y la Electric Mayhem Band, interpretando una versión de “Seven Nation Army”, una de las melodías más asociadas al futbol contemporáneo.

El turno después fue para BTS, que llevó al escenario su éxito global “Dynamite”, mientras que Justin Bieber interpretó “Everything Hallelujah”, en uno de los segmentos más íntimos de la noche.

SHAKIRA VUELVE AL ESCENARIO

La presencia de Shakira fue uno de los momentos más esperados de la jornada. La artista colombiana, considerada una de las voces más emblemáticas en la historia de los Mundiales, apareció junto al cantante nigeriano Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, tema oficial vinculado a la Copa del Mundo 2026. Su participación reafirmó la estrecha relación que ha construido con el torneo a lo largo de los años y provocó una de las mayores ovaciones del espectáculo.

La presentación cerró con “Hold Each Other”, interpretada por Chris Martin, el coro PS22 y personajes de los Muppets, en un número que apostó por mensajes de unión, convivencia y esperanza.

UN MENSAJE GLOBAL

Más allá de los nombres estelares, el espectáculo tuvo un componente social importante. El show fue impulsado por FIFA y Global Citizen para respaldar iniciativas de acceso a la educación y oportunidades deportivas para niños de distintas regiones del mundo.

Con una combinación de pop, cultura popular, íconos del futbol y mensajes de inclusión, la final de 2026 apostó por convertir el cierre del torneo en una experiencia de entretenimiento total. El resultado fue una noche en la que el balón compartió protagonismo con algunas de las figuras más influyentes de la música internacional, en una despedida que buscó reflejar el carácter global de la Copa del Mundo.