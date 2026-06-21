El mundial y los nuevos liderazgos

Hoy el mundo cambia de liderazgos, y más en esta jornada mundialista, en donde emergen nuevas figuras de admiración, a diferencia de lo que ocurre en la cancha política. Esto se explica en parte por el concepto, arquetipo. Para exponerlo, tomaré como punto de partida al escritor hindú Deepak Chopra, autor de varios best sellers, como el libro "Sincrodestino", y al prestigiado psicoanalista, Carl Jung, pionero en el tema.

Comencemos con Chopra: "La ciencia védica, la antigua tradición de sabiduría de la India, dice que mientras no puedas ponerte en contacto con ese embrión de dios o diosa que incuba dentro de ti, mientras no puedas permitirle nacer, tu vida siempre será mundana. Sin embargo, una vez que ese dios o diosa se exprese a través de ti, realizarás obras grandes y maravillosas. Actualmente, tendemos a buscar arquetipos simbólicos en celebridades, pero necesitamos fomentar expresiones plenas de los arquetipos en nosotros".

Y como ejemplos, menciona varios que fomentan nuestros sueños, leyendas o mitologías. En las películas, la música y los deportes nos inspiran, en forma permanente. Un personaje conocido por todos en "La guerra de las galaxias", es "Yoda, el vidente sabio, guardián de un poderoso conocimiento vinculado con la inteligencia no circunscrita… Estos son personajes de nuestra imaginación colectiva, antiguos arquetipos presentados con aspectos futuristas".

Los arquetipos auténticos son los representados por Mahatma Gandhi, Martin Luther King y cualquiera que se alce por encima de la vida diaria, y que tenga una historia digna de ser contada; desafortunadamente, en la actualidad, cada día tenemos menos en el mundo de la política. Como cada ciclo del Mundial de Fútbol los jugadores se consagran como referentes internacionales y permanentes, por mencionar algunos, el brasileño Pelé; los argentinos Maradona y Lionel Messi; el mexicano Hugo Sánchez; el portugués Cristiano Ronaldo; el británico Harry Kane; el español Marc Cucurella; el alemán Jamal Musiala; el colombiano Luis Díaz, el marfileño Ousmane Diomandé, así como los porteros de México, Raúl "Tala" Rangel, y el de Cabo Verde, Josimar Días, conocido como "Vozinha", quienes han sido -todos ellos- verdaderos héroes y son admirados por millones de personas.

Apunta Chopra: "Estos relatos míticos, estos héroes y heroínas interiores reciben el nombre de arquetipos. Los arquetipos son temas perennes que residen en el nivel del alma colectiva y universal. Estos temas son representaciones de los anhelos, la imaginación y los deseos más profundos de nuestra alma colectiva. Estos temas han existido desde siempre. Emulamos a estas celebridades porque ellos representan sus propios arquetipos, porque tuvieron éxito en sus propias búsquedas internas". Eso explica por qué los liderazgos políticos con estas características, suelen ser casos contados.

Así que la cumbre mundialista nos deja como ejemplo que cuando se ama la camiseta de una nación, se pueden lograr actos dignos de héroes. Una felicitación a la selección mexicana, por estar en la ruta y brindarnos alegría y pasión, alimentando sueños y esperanza. Todos estamos con ustedes. Por fortuna, el certamen futbolístico ha puesto en perspectiva ese México y su gente que lucha por un mejor futuro. Y me refiero, como muestra, al caso de Karla Iveth Gómez y su hijo, quienes gracias a su mascota, el pato Merlín, se hicieron virales y son el perfecto arquetipo de la familia mexicana que trabaja día a día por salir adelante.

*Abogado y activista, Maestro en Ciencias Penales. Autor del libro "El Ciudadano Republicano y la Cuarta Transformación".

@UlrichRichterM