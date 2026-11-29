Con una nutrida asistencia que abarrotó el Museo Francisco Villa, se llevó a cabo la presentación del libro “Instrucciones para vender a México: un tratado del entreguismo”, del filósofo y académico David Bak Geller, en un encuentro que puso sobre la mesa la discusión sobre la soberanía nacional y el rumbo político de México.

El evento fue presentado por el empresario Danielo Hernández, quien encabezó el desarrollo de la jornada y dio paso a las intervenciones del autor, así como de la senadora Margarita Valdés y el gestor social Gibran Corona, quienes compartieron comentarios y reflexiones en torno a esta publicación.

Editado por Editorial El Chamuco, el libro aborda, desde una perspectiva crítica y satírica, las prácticas políticas e ideológicas que, de acuerdo con el planteamiento del autor, favorecen la cesión de la soberanía y de los intereses nacionales frente a potencias extranjeras.

A manera de un peculiar manual, David Bak Geller expone los mecanismos del llamado entreguismo en la vida pública mexicana, utilizando la sátira como herramienta para cuestionar decisiones, discursos y comportamientos políticos.

La publicación también cuenta con ilustraciones del reconocido monero Hernández, que complementan el contenido con una mirada gráfica y crítica sobre los temas abordados.

La presentación convirtió al Museo Francisco Villa en punto de encuentro para el intercambio de ideas y la reflexión sobre la soberanía, la política y los intereses nacionales, en una jornada que destacó por la amplia respuesta del público duranguense.