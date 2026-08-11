Nuncio Apostólico estará en Durango por conmemoración del Centenario de los Santos Mártires

La Arquidiócesis de Durango anunció la Visita Pastoral del Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri, el próximo 14 y 15 de agosto, quien es el delegado y encargado diplomático de las relaciones de la Santa Sede con México.

Su visita especial formará parte de las celebraciones del Centenario de los Santos Mártires de la Arquidiócesis de Durango, que se han estado llevando a cabo en distintas parroquias y templos.

El día 14 de agosto, como parte del itinerario, estará de visita por diferentes templos y parroquias del centro de la Ciudad de Durango ; y hará un recorrido por el Museo de los Santos Mártires y, para concluir ese día, se reunirá con obispos invitados.

El 15 de agosto presidirá la Misa de la celebración del Centenario, a las 12:00 del día, en los Lugares Santos, ubicado en el Puerto de Santa Teresa, Chalchihuites, Zacatecas, donde se construye actualmente el Nuevo Santuario en honor a los Santos Mártires de la Arquidiócesis de Durango, junto al arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez, los Obispos de las diferentes Diócesis y feligreses que también formarán parte de este homenaje.

Joseph Spiteri nació en Sliema (Malta) y fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Malta . Posteriormente obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico; ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 15 de julio de 1988, se desempeñó en las representaciones Pontificias en Panamá, Irak, México, Portugal, Grecia, Venezuela y, finalmente, en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado.

Antes de que fuera nombrado Nuncio en México, estuvo en Líbano, en el periodo de 2018- 2022 y domina varios idiomas, como: inglés, italiano, español, francés y portugués.