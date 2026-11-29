El ojo de Agua del Obispo

desde el corazón del parque Guadiana

entregó sus notas cristalinas para dar vida a Durango:

el milagro de su agua viva y juguetona

recorría baldíos, plazas y jardines

antes de que el sol despertara, para que en lo hogares

no faltaran flores ni jarros de agua fresca.

Su líquido fue, por años, viajero sonriente

por las calles que son orgullo nuestro.

Agua rodada, manantial por las acequias,

espejo donde el cielo se lavó la cara

para ser de un azul que inspira a los poetas.

Surtidor de agua que entre ahuehuetes y eucaliptos

fue festín de todos: a nadie jamás le negó un trago;

y en platillos y golosinas,

en el baño o la huerta,

en agua fresca era delicia,

siempre dándose como novia enamorada.

II

Es el Ojo de Agua del Obispo,

pero más lo define

ser el ojo de la vida de una ciudad,

pues por décadas por estaciones enteras

los duranguenses alzaron su vuelo

nutridos del líquido vital que por donde iba, aguabajo,

daba tumbos y tumbos de alegría.

Era emblema de buen tiempo:

su irse en balde no era irse,

sino disfrazarse de agua-horchata y mil sabores.

Su camino de agua cascabelera

lo guardamos en la memoria

porque su cauce jugaba con los niños...

III

Ah, perdurable Ojo de Agua del Obispo,

te bebiste toda el agua de la lluvia,

por eso es eterno el hilito de mar que nos regalas.

Desde el vientre aprendimos tu rumor

de agua bendecida por Dios mismo,

eres El Ojo de Agua

pero eres Durango

y corazón al mismo tiempo...

palpitante prodigio para sabernos vivos:

nuestras palabras,

recordándote,