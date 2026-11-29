El ojo de Agua del Obispo
desde el corazón del parque Guadiana
entregó sus notas cristalinas para dar vida a Durango:
el milagro de su agua viva y juguetona
recorría baldíos, plazas y jardines
antes de que el sol despertara, para que en lo hogares
no faltaran flores ni jarros de agua fresca.
Su líquido fue, por años, viajero sonriente
por las calles que son orgullo nuestro.
Agua rodada, manantial por las acequias,
espejo donde el cielo se lavó la cara
para ser de un azul que inspira a los poetas.
Surtidor de agua que entre ahuehuetes y eucaliptos
fue festín de todos: a nadie jamás le negó un trago;
y en platillos y golosinas,
en el baño o la huerta,
en agua fresca era delicia,
siempre dándose como novia enamorada.
II
Es el Ojo de Agua del Obispo,
pero más lo define
ser el ojo de la vida de una ciudad,
pues por décadas por estaciones enteras
los duranguenses alzaron su vuelo
nutridos del líquido vital que por donde iba, aguabajo,
daba tumbos y tumbos de alegría.
Era emblema de buen tiempo:
su irse en balde no era irse,
sino disfrazarse de agua-horchata y mil sabores.
Su camino de agua cascabelera
lo guardamos en la memoria
porque su cauce jugaba con los niños...
III
Ah, perdurable Ojo de Agua del Obispo,
te bebiste toda el agua de la lluvia,
por eso es eterno el hilito de mar que nos regalas.
Desde el vientre aprendimos tu rumor
de agua bendecida por Dios mismo,
eres El Ojo de Agua
pero eres Durango
y corazón al mismo tiempo...
palpitante prodigio para sabernos vivos:
nuestras palabras,
recordándote,