El famoso político español de ultraizquierda Pablo Iglesias fundó en México un medio de comunicación que no tuvo mucho impacto pero que sí significó muchos millones. Se anunció con bombo y platillo: Canal Red sería un medio de izquierda, de la 4T, para frenar a los medios conservadores, neoliberales, etc. O sea, para intentar desacreditar al periodismo independiente y la crítica al gobierno.

Sin esconderse -incluso lo promovió en sus redes sociales-, Pablo Iglesias hizo una gira para “levantar lana” (dirían los financieros neoliberales) y complementar su capital: se reunió con varios secretarios de Estado y gobernadores de Morena para pedirles dinero para su proyecto, según me refirieron varias personas con acceso al contenido de esas reuniones y que prefirieron no revelar sus nombres por miedo a represalias. En el Instagram de Iglesias hay fotos con Salomón Jara, Lorena Cuéllar, Javier May, Ariadna Montiel, José Ramiro López Obrador… pero en especial, se sabe que hizo una gran alianza en los intestinos del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán.

Pablo Iglesias es una de las figuras más mediáticas y polarizantes de la política española. Fundó el partido ultra de izquierda Podemos, que ideológicamente es como el hermano madrileño de Morena. Aunque nunca han quedado en primer lugar en unas elecciones, sí han llegado a tener una gran influencia y hasta espacios en el gabinete por su alianza con el PSOE.

En México, el Canal Red de Pablo Iglesias inició sus transmisiones hace dos años, en sintonía con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum al poder. Canal Red no ha tenido impacto ni influencia. Le confieso: yo que me dedico a los medios no me sabía el nombre del canal ni quiénes eran sus participantes y jamás me topé sus contenidos en redes sociales. Pero aunque no tuvo impacto significativo en audiencia, Canal Red sí fue una jugosa fuente de financiamiento: ahora que se pelearon entre ellos, varios participantes de Canal Red me contactaron para revelarme que cobraban 3 millones de pesos por entrevista de gobernador. Las peores prácticas.

Según las mismas fuentes, Pablo Iglesias se deshizo rápido de Canal Red y, millones no transparentados de por medio, le cedió el control a Gustavo Aguado Butanda, a quien en Michoacán identifican como “la mano que mece la cuna” del gobierno de Ramírez Bedolla. Aguado Butanda es esposo de Zayín Villavicencio, directora de comunicación del gobierno de Michoacán, cuyo presupuesto se ha potenciado. Tiene una prima, Gladyz Butanda, a la que quiere convertir en candidata de Morena a la alcaldía de Morelia. Y es cercanísimo a Carlos Torres Piña, el ya nombrado candidato de Morena al gobierno de Michoacán.

Aguado Butanda ha experimentado una transformación cada vez más común en el régimen. Su llegada al poder se refleja hasta en su manera de vestir. Pasó de luchador social a mirrey. Y tiene la misma debilidad que otros: le gusta mostrar lo que tiene. Burdo.

Gustavo Aguado Butanda ha sido identificado en investigaciones de Aristegui Noticias, MCCI y CLIP, como propietario de una red de bots a favor de Morena que se operan desde empresas como Neurona y Revolución 3.0. En esa trama aparecen nombres del régimen que no sorprenden a nadie cuando se trata de guerra sucia en redes sociales: Epigmenio Ibarra, Jenaro Villamil... Todo esto, mientras la presidenta Sheinbaum está instalada en un drama permanente por lo que sea de las redes de bots en su contra y guarda un silencio de sepulcro sobre las documentadas redes de bots a su favor.

Hoy, en Canal Red se están atacando entre ellos. Sí, entre los morenistas que lo conforman. Hay cancelaciones de programas, reclamos públicos por eso, denuncias de explotación y abusos laborales, pleitos de los trabajadores con los directivos, conductores de los programas que se quejan de maltrato de los directivos, directivos que acusan a los conductores de no tener audiencia y usar bots para que parezca que sí... Está saliendo toda la pus.

En estos tiempos en que el término “injerencismo” adereza todos los discursos de la presidenta y los morenistas, parece haberse olvidado que un poderoso político extranjero vino a México con dinero (extranjero, claro) a fundar un medio de comunicación abiertamente dedicado a promover contenidos a favor de un partido político. Pero bueno, para Morena, cuando los beneficiarios del injerencismo son ellos, no es injerencismo, es solidaridad internacional.