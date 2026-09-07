El PAN suplica que lo dejen ir en alianza para no perder Durango

Parece que las súplicas de Mario Salazar Madera, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ya tuvieron eco en el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, quien de la noche a la mañana cambió drásticamente su discurso de no volver a ir con el PRI en alianza electoral.

Todo parece indicar que de nada sirvió el famoso "relanzamiento" de Acción Nacional en donde aseguraron hasta el cansancio que volverían a las bases, a sus inicios, a esa esencia que les permitió gobernar el país durante 12 años. Hoy, solo cenizas quedan de lo que fue ese partido y la prueba de ello es la salida masiva de panistas a nivel nacional que prefirieron abandonarlo.

Y como dicen por ahí, "más rápido cae un hablador que un cojo", pues a Romero Herrera no le quedó de otra más que recular después de la vergüenza que dieron en la pasada elección local en Coahuila, donde hasta perdieron el registro estatal por falta de votos.

Aquel discurso categórico del "nunca más con el PRI" ya cambió durante la semana pasada a "estamos abiertos a escuchar y analizar", lo que, por supuesto, acarreó críticas ciudadanas pues parece que siguen sin entender lo que significa "voto de castigo".

MALOS ARGUMENTOS

Sin embargo no todo fue malo, pues donde sí hubo fiesta por las declaraciones de Romero Herrera fue en la sede estatal del "PRIAN", ubicadas en bulevar Felipe Pescador, ya que están conscientes de que separados no podrán competir en las urnas.

Sin embargo, a pesar de la algarabía panista, tampoco pasó desapercibido los argumentos hilarantes que utilizó su dirigente estatal durante días pasados, en los que aseguró que sin la alianza local del "PRIAN", Morena llegaría al gobierno estatal en el 2028 y eso convertiría a Durango en un "narcoestado".

Parece que Mario Salazar de plano no vive en Durango y por eso no se dio cuenta de los resultados que dejaron los operativos militares durante casi dos meses en la entidad, en donde se logró evidenciar como el crimen organizado mantiene un férreo control de armas, explosivos, precursores químicos, dinero en efectivo, patrullas clonadas y un jugoso negocio de robo de autos de alta gama, entre otras cosas.

Es más, a lo mejor Salazar Madera ni siquiera entiende el concepto de "narcoestado", pues si pretendía argumentar el desgastado discurso oficial de que "en Durango no pasa nada", se equivocó rotundamente y solamente quedó exhibido, pues una cosa es que la autoridad local finja demencia para actuar y otra muy distante lo que se reveló tras los operativos militares federales.

O tal vez el dirigente estatal no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el tema de Rubén Rocha Moya y Sinaloa, aunque valdría la pena recordarle que esa guerra interna que se desató por diferencias entre miembros de un mismo cartel, también tienen en Durango capacidad de operación (según los estudios de inteligencia de Méxido y Estados Unidos), así que no le queda -a ningún político local- hablar sobre "narcogobiernos".

CON QUIEN SE PUEDA

Eso sí, los priistas duranguenses se mantienen en la misma tesitura de su dirigente nacional, "Alito" Moreno Cárdenas, quien un día sí y otro también sigue invitando a quien se deje a sumarse a una alianza contra Morena, ya que están muy consientes de que uno de los dos bastiones tricolores que les quedan en todo el país está en serio riesgo para el 2028.

Además, saben que aunque el PAN gobierna en la capital, el PRI "lleva mano" como agencia de empleo y colocación de personal en dependencias del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento, por lo que, si deciden ir en alianza para el 2027 y 2028, la mayoría de espacios serían destinados para los militantes del tricolor.

Los únicos que se mantienen en la firme idea de ir solos en cada elección en la que enfrentan, es Movimiento Ciudadano (MC), quienes han desairado reiteradamente al PAN y al PRI a nivel local, estatal y federal; por más invitaciones que han recibido, en todos los procesos la respuesta ha sido una negativa... y eso les ha permitido seguir creciendo.

A nivel local, eso le podría ayudar a uno de los principales representantes de MC, Pancho Franco, quien es de las pocas voces críticas en el Ayuntamiento de Durango, lo que le servido para acaparar la atención mediática por ser de la poca oposición responsable que existe.

Eso sí, no todos en Movimiento Ciudadano sirven a los intereses de su partido, pues la bancada naranja ya se dio cuenta que hay varios infiltrados que trabajan vestidos de fosforescente pero también cobran en otras ventanillas del Cabildo.

Una de estas personas ya mejor se fue de la bancada naranja, señalando a dos responsables del partido, mientras que otro regidor que ahí anda en medio de señalamientos judiciales, se la pasa votando en comisiones todo a favor del PAN, sin consultar a sus compañeros de bancada.

Obviamente ya nadie de sus compañeros le tiene confianza para temas relacionados con el Cabildo.