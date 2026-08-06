El papa León XIV quiere visitar México, pero aún no fija la fecha: Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el papa León XIV mantiene su intención de visitar el país, aunque todavía no existe una fecha definida, ya que su primera gira por América Latina estará dedicada a Perú, Argentina y Uruguay.

La mandataria federal reveló que esa fue una de las respuestas que recibió del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con quien se reunió este miércoles y a quien le reiteró la invitación para que el pontífice viaje a México.

"Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir, pero no hay una fecha establecida todavía", comentó.

Sheinbaum explicó que el Vaticano le informó que la primera gira latinoamericana de León XIV responderá al interés del pontífice por visitar tres países a los que nunca acudió su antecesor, el papa Francisco.

"Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay porque son tres países que no visitó el papa Francisco. Y ahora el papa León XIV quiere dar una continuidad, además de la relación personal que tiene en particular con Perú porque vivió muchísimos años ahí", señaló.

La presidenta recordó que el papa Francisco nunca visitó Argentina durante su pontificado, pese a haber nacido en ese país.

"El papa Francisco no fue a Argentina (...), aunque era argentino", comentó.

La visista no sería viable durante el periodo electoral

Asimismo, añadió que una visita a México tampoco sería viable durante el periodo electoral previsto en el país para 2027 "por obvias razones" , por lo que se le seguirá "extendiendo la invitación".

Sheinbaum indicó que su Gobierno mantendrá el diálogo con la Santa Sede para concretar la visita.

"Ese es el objetivo, pero ya dependerá de él y de las propias decisiones del Vaticano", dijo.

La mandataria explicó que durante su encuentro con Parolin también abordó otros temas de cooperación entre México y la Santa Sede, entre ellos la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, la promoción de la paz, la campaña de desarme impulsada por su Gobierno y la restauración de templos históricos a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"Hablamos mucho de su encíclica (...) (de la campaña) 'Sí a la paz', de qué hacemos juntos, de la restauración de templos (...) y de algunos otros temas", agregó.

Parolin realiza una visita de tres días a México que coincide con el aniversario 35 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede.