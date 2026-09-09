El paquete económico no contempla nuevos impuestos, pero sí un déficit que se tendrá que cubrir

El paquete económico que entregó el Gobierno Federal en la Cámara de Diputados no contempla nuevos impuestos, pero sí un déficit que se prevé combatir a través de una mayor fiscalización y deuda, informó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Durango, Eduardo Salas Avilés.

“Se pretende una recaudación de 9.1 billones y un gasto de 10.6 billones de pesos en el 2027, lo cual genera un déficit, una pérdida que tendrá que absorberse mediante deuda externa y, sobre todo, ¿cómo va a recabar los ingresos en materia fiscal? La Secretaría de Hacienda pretende combatirlo por medio de lo que es, primero, lo que ya está implementado, que es la fiscalización hacia todas las empresas ya establecidas, y combatirlo a través de reducir la informalidad”.

“Es decir, no hay nuevos impuestos como tal; de momento se mantienen las mismas tasas en materia de IEPS para cerveza, combustibles y gasolinas; todo eso se mantiene hasta ahorita; afortunadamente, no tuvo un incremento como tal”.

Por lo que este paquete económico ya está en manos de los diputados federales, para su análisis.

“Ya está en la Cámara de Diputados, ya está en las comisiones, se va a revisar y ver qué se aprueba, qué se autoriza o cómo se mantiene, pero la estrategia que está apostando la Secretaría de Hacienda es esa, en dos ejes: fiscalización efectiva por medio de plataformas de la tecnología que ya está también implementando, que es también un beneficio para ellos y para nosotros, nos es mucho más rápido detectar las inconsistencias que puedan tener y aplicar más inmediatamente la fiscalización”, mencionó.

Asimismo, se buscará combatir la informalidad, “acercar a los contribuyentes que no están registrados con el esquema de beneficios para lo que son los regímenes simplificados de confianza”, explicó.