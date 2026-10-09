Justicia

EXT

'El Pelayo' es vinculado por extorsión en Gómez Palacio; amenazaba de muerte a su víctima

El Juez de Control determinó vincular a proceso al sujeto y le impuso prisión preventiva justificada.

'El Pelayo' es vinculado por extorsión en Gómez Palacio; amenazaba de muerte a su víctima

'El Pelayo' es vinculado por extorsión en Gómez Palacio; amenazaba de muerte a su víctima

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un hombre identificado como Luis Manuel, alias “El Pelayo”, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada, luego de que presuntamente exigiera dinero y amenazara de muerte a una persona en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 10:00 horas, cuando el señalado acudió a una granja ubicada sobre la carretera Gómez Palacio-Tlahualilo, donde entregó a la víctima una hoja de papel en la que exigía el pago de cinco mil pesos, además de proporcionar un número de cuenta bancaria y realizar diversas amenazas.

Después de este encuentro, el afectado comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, por lo que el 26 de marzo realizó un depósito de cuatro mil 400 pesos a la cuenta que le habían proporcionado, ante el temor de que las amenazas fueran cumplidas.

Sin embargo, las exigencias no terminaron, ya que entre mayo y julio el presunto extorsionador continuó enviando mensajes en los que amenazaba de muerte a la víctima, situación que finalmente llevó al afectado a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Las investigaciones realizadas por personal de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro permitieron identificar a Luis Manuel como probable responsable, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada para ponerlo a disposición de un juez.


Durante la audiencia, el Juez de Control determinó vincular a proceso a “El Pelayo” por extorsión agravada y le impuso prisión preventiva justificada, que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social número 1. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: EXTORSIONES DURANGO Gómez, extorsión, víctima, afectado

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas