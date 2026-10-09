'El Pelayo' es vinculado por extorsión en Gómez Palacio; amenazaba de muerte a su víctima

Un hombre identificado como Luis Manuel, alias “El Pelayo”, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada, luego de que presuntamente exigiera dinero y amenazara de muerte a una persona en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 10:00 horas, cuando el señalado acudió a una granja ubicada sobre la carretera Gómez Palacio-Tlahualilo, donde entregó a la víctima una hoja de papel en la que exigía el pago de cinco mil pesos, además de proporcionar un número de cuenta bancaria y realizar diversas amenazas.

Después de este encuentro, el afectado comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, por lo que el 26 de marzo realizó un depósito de cuatro mil 400 pesos a la cuenta que le habían proporcionado, ante el temor de que las amenazas fueran cumplidas.

Sin embargo, las exigencias no terminaron, ya que entre mayo y julio el presunto extorsionador continuó enviando mensajes en los que amenazaba de muerte a la víctima, situación que finalmente llevó al afectado a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Las investigaciones realizadas por personal de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro permitieron identificar a Luis Manuel como probable responsable, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada para ponerlo a disposición de un juez.

Durante la audiencia, el Juez de Control determinó vincular a proceso a “El Pelayo” por extorsión agravada y le impuso prisión preventiva justificada, que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social número 1. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.