El pequeño Axel Gómez Alvarado celebra cumpleaños y confirmación

Rodeado del cariño de su familia y de sus seres más queridos, el pequeño Axel Gómez Alvarado vivió una jornada llena de emociones al celebrar, en un mismo día, su ceremonia de confirmación y sus tres años de vida.

La celebración comenzó con una emotiva ceremonia religiosa en la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, donde Axel recibió el sacramento de la confirmación acompañado por sus orgullosos papás, Paty Alvarado y Alejandro Gómez, quienes compartieron con gran alegría este importante momento.

También estuvieron presentes sus hermanos, Ailyn, Sebastián y Eva, quienes no dejaron de consentir al festejado durante toda la celebración. Las felicitaciones y los mejores deseos llegaron de parte de sus abuelitas, Margarita Álvarez y Nena Martínez, quienes disfrutaron cada instante de esta fecha tan especial.

Un lugar muy especial ocuparon sus padrinos, Alfredo Alvarado, Blas Gómez y Gerardo Cisneros, quienes acompañaron a Axel durante la ceremonia y refrendaron el compromiso de guiarlo y apoyarlo en esta nueva etapa.

Al concluir la celebración religiosa, familiares e invitados se trasladaron a un salón de eventos, donde la alegría continuó con una divertida fiesta de cumpleaños para el pequeño.

La piñata fue uno de los momentos más esperados por los niños, mientras que el tradicional pastel reunió a todos para cantarle las tradicionales “Mañanitas” y desearle lo mejor.

Sin duda, Axel disfrutó de una celebración inolvidable en compañía de sus padrinos, familiares y seres queridos.

¡Muchas felicidades!