El precio de tomate en Durango 'por los cielos'; explican por qué

Las fuertes lluvias que se registraron durante la temporada, en varios estados del país como Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato y Zacatecas, provocaron estragos en los sembradíos, lo que disparó los precios de diversos alimentos básicos.

Así lo informó el vicepresidente de mercados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Reynaldo Dozal, quien comentó que aunado a esto, también sigue afectando los precios el tema de la inseguridad.

Expuso que, entre los casos más notorios está el tomate, cuyo precio se ha incrementado en más de un cien por ciento, al pasar de entre 22 y 24 pesos, hasta los 50 pesos por kilogramo, además de que ha escaseado en los mercados.

“El día de hoy no se consigue tomate, que valía 22 pesos, 24 pesos, ahorita anda sobre 50 pesos el kilo. Más de un cien por ciento de aumento. Los chiles también, fueron muy afectados los sembradíos de chile, ahorita están también carísimos, creo yo que eso se va a mantener así alto hasta que llegue la producción de Sinaloa, que es hasta diciembre”, mencionó.

En contraste, productos como la cebolla (que se llegó a vender hasta en 35 pesos) han comenzado a registrar una baja, gracias a la temporada de cosecha local, en San Juan del Río, lo que representa un respiro para los agricultores de la región.

“Pero sí, muchísimos productos están por los cielos. También está afectando esa situación que persiste de la inseguridad en las carreteras. Para que se den una idea, en el estado de Michoacán para acarrear un camión de limón, hay que pagar 10 mil pesos de moche a los que mandan precisamente en el estado de Michoacán, 10 mil pesos por un camión de limón. Entonces, todo eso trae como consecuencia esta alza de precios. Yo no me explico por qué con tanto elemento de seguridad a nivel federal, no puedan controlar esas situaciones o por qué todo el mundo sabemos lo que pasa y menos los encargados de la seguridad en el país”, opinó.