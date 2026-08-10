El 'predialazo' y sus consecuencias para el Centro Histórico de Durango

Por más que la narrativa oficial sea argumentar que la gran cantidad de locales vacíos que hay en el primer cuadro de la ciudad se debe a "cambios de giro" o a la "búsqueda de mejores zonas comerciales", la realidad es que es apenas un reflejo de la debacle económica que vive el estado.

Sin embargo, específicamente hablando del tema Centro Histórico, comerciantes de la zona revelan que el principal factor que ha ocasionado una oleada de cierre de negocios fue, precisamente, el "predialazo" a cargo del Ayuntamiento de Durango a inicios de este año, en el que el impuesto municipal se incrementó de forma desproporcionada, provocando el enojo ciudadano que derivó en decenas de amparos judiciales ante tal atropello.

Hay locatarios que antes pagaban entre 20 y 30 mil pesos de impuesto predial y que en este 2026 tuvieron que pagar hasta 70 mil pesos o más, de acuerdo al tamaño del inmueble, gastos que no estaban contemplados y que, inevitablemente, tuvieron que absorber, aunque hubo otros que decidieron no pagarlo y esperar a una campaña atractiva de descuentos.

Quienes no son dueños y pagan renta, también se vieron afectados, pues fueron testigos de cómo los arrendatarios les tuvieron que elevar los cobros este año más allá de lo proporcional, provocando el cierre de negocios tradicionales que vieron imposible la nueva tarifa y decidieron emigrar.

LOCALES DURAN MESES SOLOS

Los mismos comerciantes que tienen décadas en la zona platican que, a raíz del "predialazo", hay una situación que ellos no habían visto en el Centro Histórico, que es ver locales vacíos durante periodos muy largos.

"Antes, cuando se desocupaba un local, sobre todo en buena ubicación, era raro verlo una semana solo. Generalmente se rentaba rápido por otros mismos comerciantes de la zona quienes veían una oportunidad de expansión. Hoy, puedes ver comercios vacíos durante meses", afirma un vendedor de productos de importación quien ya ha tenido que deshacerse de un local.

Y es que hay zonas que tradicionalmente han sido atractivas al comercio, sobre todo en los alrededores del Mercado Gómez Palacio, al exCuártel Juárez, a la avenida 20 de Noviembre, a la Plaza de Armas, pero que hoy están abandonados y con una rentas desproporcionadas que superan los 100 mil pesos mensuales.

"Obviamente nadie va a pagar eso en una ciudad en la que no hay dinero, en la que no hay circulante y en la que además tienes que sacar para pagar la nómina, impuestos, volver a surtir tu negocio. Es insostenible. Sí antes era difícil, a raíz del 'predialazo' las cosas se terminaron por complicar", asegura un locatario de un puesto de comida.

PROBLEMA SE VA A AGRAVAR

Pero los efectos del 'predialazo', advierten los comerciantes, realmente se verán reflejados hasta el próximo año, pues gran parte de los que este 2026 decidieron afrontar el reto, están sufriendo para subsistir, por lo que difícilmente seguirán así el próximo año.

"No vemos repunte de ventas, no vemos recuperación, vemos cada más informalidad. Al rato el Centro va a estar lleno de puestos ambulantes y locales solos. Eso es otro problema que no quieren ver, el aumento de la informalidad que, al final, le va a pegar a los ingresos del Gobierno", dice un comerciante con más de 45 años de antigüedad en el primer cuadro de la ciudad.

Además, aseguran que eventos como la Feria Nacional también afectaron las ventas en el primer cuadro, pues el poco dinero que hay en la capital se "movió" para aquella zona durante una quincena que dejó prácticamente vació al Centro Histórico.

"Aunque por ahí hay quienes aseguran que en el Corredor Constitución sí hubo más ventas en vacaciones, ¿entonces por qué han cerrrado mas negocios ahí? Y eso es lo que no entienden las autoridades, calle Constitución no es el Centro, el primer cuadro de la ciudad abarca varias cuadras de comercios que la están pasando muy mal", afirmó la dueña de un establecimiento de comida ubicada sobre la calle 5 de Febrero, que se lamenta de las bajas ventas de los últimos meses, por lo que ha tenido que despedir a un par de empleadas por falta de recursos.

POR SI FALTABA ALGO

Y por si faltaba algo, las lluvias también han provocado pérdidas en negocios que se ubican cerca de zonas de riesgo, como Dolores del Río y las Alamedas, quienes aseguran que llevan años quejándose y pidiendo una solución a las constantes inundaciones que afectan a sus ventas y no les hacen caso.

Incluso restaurantes nuevos, que se ubican cerca de la UAD Alamedas, perdieron mobiliario con el agua y tuvieron que cerrar casi toda la semana para limpieza.

Habrá que esperar cómo cierra económicamente el año, pero sí es una tristeza ver al corazón de la ciudad capital cada vez más solo, sin comercio, con pequeños y medianos comerciantes tratando de sobrevivir. Y cómo dicen por ahí: ya esta más cerca otro "predialazo", un problema cíclico que volverá a traer bastantes dolores de cabeza.