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El preso político

Jaque Mate

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SERGIO SARMIENTO
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Lo de Ruffo es un exceso, un abuso de la ley y una advertencia. La arbitrariedad es el mensaje”. HÉCTORAGUILARCAMÍN,23.07.2026

Ayer fue vinculado a proceso por contrabando de combustible, delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada Ernesto Ruffo, el primer gobernador de oposición. Pese a tener 74 años, carecer de antecedentes penales y no haber tratado de evadir la justicia, la juez le decretó prisión preventiva en el Altiplano, una cárcel de alta seguridad. Además, la UIF le ha congelado las cuentas bancarias lo cual le impide pagar por una defensa adecuada.

Escrito en: OPINIÓN EDITORIALES Ruffo, cárcel, penales, haber

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