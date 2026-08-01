El programa de televisión 'Hoy' celebra 28 años de transmisión

A lo largo de casi tres décadas, la emisión ha evolucionado en sus contenidos, formatos y dinámicas, consolidándose como uno de los programas matutinos de revista con mayor permanencia y reconocimiento en la televisión mexicana.

Actualmente, “Hoy” es producido por Andrea Rodríguez y cuenta con la participación de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y Nicola Porcella.

TRAS LA PRODUCCIÓN

Durante su trayectoria, el programa ha ofrecido a su audiencia una amplia variedad de contenidos a través de secciones dedicadas a la salud, bienestar, estilo de vida, espectáculos, cocina, deportes, mascotas y desarrollo personal, siempre con temas de actualidad y el respaldo de especialistas en cada área.

A lo largo de sus 28 años al aire, “Hoy” también ha presentado formatos especiales que se han convertido en parte de la identidad del programa, como “Las estrellas bailan en Hoy”, que ha alcanzado siete temporadas, y “Hoy soy el chef”.

CELEBRACIÓN

Para celebrar este aniversario, “Hoy” contará con una emisión especial que tendrá como invitada a la cantante y actriz Lucero, quien se sumará a esta celebración que reconoce casi tres décadas de historia, entretenimiento y conexión con el público.

El programa especial por el 28 aniversario de “Hoy” se transmitirá este lunes 3 de agosto.