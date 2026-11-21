La versatilidad del oficialismo es inagotable. Busca confirmar el presunto fraude del 2006, mientras pondera armar con ese aliado involuntario que es la oposición el fraude del 2027. ¡Qué destreza!

A partir de hoy, restan tan solo 25 dias u ocho sesiones para el término del periodo ordinario legislativo y, al concluir ese plazo -aunque quizá antes-, se sabrá si se consuma o no la idea de convertir las elecciones intermedias en un timo. No se trata de una mera especulación: por los indicios, la clase política en su conjunto trabaja con denuedo en esa posibilidad.

A unos y otros conviene sopesar una próxima estafa electoral porque, cualquiera que sea el resultado en las urnas, aquella justificaría su circunstancia: si pierden lo atribuirán ella, si ganan argüirán que fue a pesar de ella. Fantástico.

La vocación democrática de clase dirigente equivale al respeto por el decoro de Guadalupe Taddei.

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Ese lapso que media para la conclusión del periodo de sesiones importa porque los tres pasos a dar para nombrar por consenso a la presidenta permanente del Instituto Nacional reclaman, si no se arrastran los pies, entre tres o cuatro semanas.

Si, originalmente, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, calculó alrededor de una semana para acordar la convocatoria a quienes pretendan suceder a Taddei, el retraso en la emisión de aquella suma ya diez días. Jornadas a los cuales se agregan las correspondientes a la negociación para definir no la integración, pero sí la vigilancia del Comité Técnico de Evaluación de las candidaturas, así como las que necesariamente se llevaría ese órgano en revisar la idoneidad de las aspirantes y depurar el elenco. Luego, claro, estaría el intervalo de arreglos y jaloneos para designar, por consenso, a la finalista de la quinteta de candidatas propuesta por aquel Comité.

Con tan poco tiempo, los coordinadores parlamentarios estarían obligados a trabajar con disposición, apertura y celeridad para alcanzar el objetivo. Sin embargo, eso no se ve. El líder de la mayoría parlamentaria, Ricardo Monreal, sufre y disfruta la situación que afronta. De un lado, resiste la presión de los correligionarios que lo instan a aplicar la fuerza mayoritaria o, en su defecto, a perder tiempo para dejar al frente del instituto y el proceso electoral a Blanca Cruz, la presidenta provisional; y, de otro lado, recibe la presión de los correligionarios que lo exhortan a designar por consenso a la sucesora para no manchar el proceso y la elección, cuando el oficialismo cuenta con la preferencia electoral. Monreal sufre y disfruta, cierto de que él quedará relativamente bien parado.

En ese rejuego de ganar o perder tiempo, los aliados involuntarios, o sea, los albiazules y tricolores participan cómo su incapacidad les da a entender. En este caso, extremando -hasta la imposibilidad de cumplirlas- las exigencias para nombrar por consenso a la sucesora. Carecen de fuerza, desde luego, para hacerlas valer, pero dado el desprestigio que Guadalupe Taddei acarreó al instituto, al gobierno y a Morena, si consiguen imponer condiciones cantarán en coro el logro; de no ser así, podrán -acorde a la política del quejido sin efecto- denunciar desde ahora el fraude en ciernes.

En todo esto, la democracia es lo de menos y pensar en un periodo extraordinario es difícil, aunque falta por ver qué dice la jefa del Partido todopoderoso pero dividido, luego de mostrarse como de Estado en el exterior:

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Suponiendo sin conceder que el oficialismo de súbito recapacita en torno a la postura asumida, e intenta rescatar la credibilidad y la confianza en el instituto electoral a fin de no restarle legitimidad y autenticidad a la elección, faltan por resolver varias cuestiones.

El principal asunto. ¿La actual conformación del Consejo General del INE? Un tema anotado sin subrayar por los expresidentes del INE, encabezados por José Woldenberg. De la última camada de consejeros electorales designados, varios no son confiables. Respondían a Morena bajo el comando de Guadalupe Taddei, quien no era la única paracaidista colonizadora del órgano electoral. Ahí están las fotos y el video del 21 de octubre, cuando aferrada al puesto, la defenestrada política presentó -en el colmo del cinismo- el micrositio, nunca subido a la plataforma: "INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso." ¿Dejarán de responder a Morena esos consejeros, nomás porque se fue Taddei?

En esa imagen aparecen, en acto de respaldo presencial, la actual presidenta provisional del órgano electoral Blanca Yassahara Cruz, así como las consejeras Norma Irene de la Cruz y Frida Gomez Puga, asi como ese singular personaje que es Arturo Manuel Chávez. A lo mejor se vieron obligados a respaldar a la sonorense porque no sabian que se iba, pero resulta curioso que sólo ellos la acompañaran y no los demás miembros del Consejo.

¿Se repone la confianza y la credibilidad en el Instituto con sólo nombrar por consenso a la presidenta permanente, sin considerar la actuación de quienes seguían la línea de Morena transmitida por Taddei? ¿No habría que corregir de raíz el problema?

Aunado a lo anterior y sin saber qué lo que sigue, el Instituto opera a medio vapor con decisiones provisionales y encargados de despacho o, peor aún, moviendo de posición a adláteres de Taddei, como si bastara hacer una sopa. Como agregado, el órgano tiene en suspenso la contratación de servicios e insumos necesarios para la realización del concurso electoral.

Todo eso rema contra la posibilidad de rescatar la confianza y la credibilidad en el concurso electoral. Y el tic-tac del reloj electoral no cesa de sonar:

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Por todo ello, urge decidir si se va a rectificar o armar el próximo fraude electoral.

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@SobreavisoO