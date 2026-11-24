Más que ver: observar. Si estamos dispuestos a abrazar el goce estético, el arte nos lleva por ese camino. Para Agustín, la belleza nos detiene en un afán de ver más allá. Curioso por naturaleza y observador incansable, el artista Gilberto Aceves Navarro nació el 24 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México y murió en 2019. Se le considera uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto. Aunque, para ser justos, esa etiqueta se queda corta cuando vemos sus cuadros, murales y esculturas. Platicador y dicharachero, su infancia quedó marcada más que por los padres, por la nana que nació en Torreón. Ella cuidó al pequeño y de paso avivó su memoria con las historias que en carne propia vivió de la mano de los revolucionarios villistas en la ciudad. Al tiempo la imaginación del niño voló y terminó por echar raíces en el dibujo y, en consecuencia, la pintura. Estudió en la afamada Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En 1952 trabajó como asistente con el maestro David Alfaro Siqueiros en los murales de Rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México. La fuerte y brillante personalidad del muralista lo empujó a descubrir su propio camino. Buen dibujante, trabajó en óleos, acrílicos y bocetos con un trazo marcadamente expresivo sin ser una calca de la realidad, sino un filtro que pasó por sus manos. De obra numerosa y carrera larga como maratón, hizo grabados en pesadas placas, realizó murales, esculturas e instalaciones monumentales. Tanto su obra como su in-fluencia en otros artistas quedaron generosamente esparcidos por aquí y por allá.

El destino lo trajo felizmente a Torreón. En agosto de 1994, Aceves Navarro llegó a la ciudad por instancias del Instituto Municipal de Cultura, entonces como directora Márgara Garza. Ella gestionó ante el Instituto de Bellas Artes la creación del Taller Central de Artes Visuales, con sede en el Anexo del Teatro Isauro Martínez. Para dar vida a ese taller vino el prestigiado artista Aceves Navarro, quien abrió una ruta “técnica y didáctica”. Su alumno más avezado fue Gustavo Montes, a quien en su momento le dijo: “Tú ya sabes todo, ya no te puedo enseñar”. No solo formó, también hizo obra aquí. De paseo por el rancho de Chamuco Villarreal vio tantas vacas que lo llevaron a dedicar toda una serie donde utilizó miles de cartones de leche y después realizó pinturas al óleo bajo el título “Las primeras vacas”, 1995. Asimismo intervino uno de los muros del Teatro Martínez, en el llamado palco presidencial, donde pintó desnudos en alegoría a los relieves eróticos que plasmó Salvador Tarazona en el marco que engalana el proscenio.

Realizó en la cafetería del Tecnológico de Monterrey un mural de doce metros. También en la colección José Pinto Mazal, bajo resguardo del Museo Arocena, se encuentra una escultura de las 122 bicicletas que deambularon en la ciudad de México y Nueva York.

La pieza es parte de la exposición Nodo de arte contemporáneo.

De la misma manera, la impronta de Aceves Navarro quedó en dos obras monumentales del transitado bulevar Independencia. En la intersección con el periférico Raúl López Sánchez (no ese nombre genérico de Ejército Nacional), instalaron en 2002 la escultura conocida popularmente como la triada, pero de nombre “Trabajo, cultura, desierto” (así en el catálogo oficial del artista). La pieza representa un juego geométrico donde tres formas conversan en las alturas.En la base, un triángulo las une como una sólida amistad. Por las obras del Giro Independencia en 2024, retiraron la obra. Por fin la semana pasada las autoridades municipales levantaron el monumento al norte de la ciudad, junto a esa Alameda llamada Costco. La otra escultura monumental, conocida como“La Flor del Desierto” (2003), la removieron en mayo de 2022 por la obra del Sistema Vial Cuatro Caminos. Por fortuna, la obra fue reubicada este año en la confluencia de la calzada Cuauhtémoc y bulevar Diagonal Reforma. A lo largo de dos décadas esas esculturas destacaron el bulevar. Para bien, hoy retoman con dignidad su función de arte público.

Volvamos a ver su obra y apreciarla en las nuevas locaciones. Hay que acercarnos, como dijo el mismo Aceves Navarro: sin prejuicios, limpiamente.

Nos vemos en @uncuadros