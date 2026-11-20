El rezago de América Latina en inteligencia artificial

Un dato que pasó casi desapercibido durante la visita del presidente Donald Trump a Asia: mientras la mayoría de los países de las Américas no tienen una estrategia nacional de inteligencia artificial (IA), los del sudeste asiático no solo la tienen, sino que firmaron un acuerdo regional de desarrollo de la IA.

Los 11 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) — que incluye a Vietnam, Tailandia, Singapur, Filipinas, Malasia, Indonesia y Camboya— firmaron un acuerdo el 14 de noviembre para impulsar el comercio digital y el desarrollo de la inteligencia artificial en su región.

Aunque ya había acuerdos digitales entre dos o tres países, como el de Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el tratado firmado por la ASEAN es “el primer pacto regional del mundo centrado en la economía digital”, según un informe del Foro Económico Mundial.

El acuerdo busca armonizar el comercio electrónico transfronterizo, la ciberseguridad y fijar reglas de juego comunes para la inteligencia artificial. Todo eso facilitará las transacciones comerciales y ampliará el mercado para las empresas, señaló el Foro.

Paradójicamente, el pacto digital de la ASEAN se firmó casi al mismo tiempo que se dio a conocer un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con datos bastante sombríos sobre la IA en América Latina. Aunque el estudio no lo dice explícitamente, América Latina está en pañales en materia de estrategias nacionales de IA, y más aún en lo que hace a los planes regionales.

Según el estudio, solo 9 de los 26 países analizados tienen una estrategia nacional de IA. “Dos tercios de los países de la región han creado agencias de ciberseguridad y de protección de datos, pero solo alrededor de un tercio ha adoptado una estrategia nacional de IA”, dice el informe.

El estudio no dice qué países de la región tienen y cuáles carecen de una estrategia de IA. Pero recomienda, entre otras cosas, armar planes a largo plazo para modernizar la infraestructura digital, especialmente en el sector público, y lanzar programas masivos de capacitación técnica y reconversión laboral.

El BID dice que la tarea pendiente para América Latina es pasar de la simple digitalización —usar el internet para lo básico— a sacarle el jugo a la inteligencia artificial.

La IA les permite a las empresas planificar mejor y ahorrar dinero. Un restaurante, por ejemplo, puede usar la IA para predecir la demanda para sus platos y evitar tirar comida a la basura.

Aunque la gran mayoría de los latinoamericanos en las grandes ciudades tiene acceso a internet y usa redes sociales y programas de mensajería como WhatsApp, solo el 35% de los adultos dice usar la inteligencia artificial, dice el BID.

Traducción: Usamos la IA para chatear, en lugar de para ser más eficientes.

En los trabajos formales, el porcentaje de empleados que usan la IA en la región cae al 26%, muy lejos del 43% en Estados Unidos. Y eso le pone un freno a la productividad, advierte el informe.

Hoy por hoy, muchos latinoamericanos usan plataformas de IA, pero la mayoría lo hace de manera superficial, como si fueran un buscador de Google un poco más sofisticado.

Según me dijo Julián Cristia, el autor principal del estudio, un mayor uso de las tecnologías digitales le haría la vida más fácil a la gente.

Por ejemplo, el informe señala que apenas el 26% de los latinoamericanos hace trámites con el gobierno por internet, comparado con el 70% en los países más ricos.

“Todos sabemos que los trámites con el gobierno son algo bien difícil, llevan mucho tiempo y es engorroso”, me señaló. “Hacer esos trámites en línea mejora la calidad de los servicios para la gente, les hace ahorrar tiempo, les hace ahorrar dinero y transporte, y también ahorra recursos para el gobierno”, agregó.

En suma, América Latina está conectada a la superficie digital, pero profundamente atrasada a la hora de sacarle provecho real a la tecnología.

Ojalá los presidentes latinoamericanos —en lugar de estar peleándose entre sí, como Brasil y Argentina, o México y Ecuador— aprendieran de los países del sudeste asiático y se ayudaran mutuamente a subirse al tren de la inteligencia artificial. ¡Ganaríamos todos!