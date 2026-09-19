El Salto se impone 79-72 ante Texas Team USA en juego de exhibición en Auditorio Aserraderos

La selección de básquetbol de El Salto obtuvo una victoria con marcador de 79 a 72 sobre el conjunto visitante Texas Team USA, durante un encuentro de exhibición disputado en la duela del Auditorio Aserraderos. El choque deportivo reunió a exponentes locales frente a la escuadra estadounidense en una jornada dominada por la intensidad táctica sobre el terreno de juego.

El duelo representó un reto de exigencia física para el cuadro duranguense, el cual logró mantener la ventaja numérica a lo largo de los periodos reglamentarios gracias al orden defensivo y a la efectividad en los tiros de media distancia. Por su parte, la plantilla texana buscó responder mediante transiciones rápidas, aunque sin revertir la diferencia final planteada por los locales.

Plantan cara a jugadores internacionales

La convocatoria de la escuadra de El Salto estuvo integrada por un grupo de basquetbolistas con recorrido en las ligas de la región. Entre los elementos que saltaron a la duela figuraron David Solano, Félix Marrufo, Rubén Valles, Horacio Pastrana, Juan Morones y Carlos García, quienes aportaron contundencia en la rotación inicial del esquema competitivo.

El cuadro local complementó su formación con la participación de Arturo Guerrero, Romel Quiñones, Francisco Quiñones, Aarón Quiñones, Hugo Luna y Alan Matron. Esta combinación de jugadores permitió mantener el ritmo de juego, asegurar los rebotes bajo la canasta y sostener la presión ofensiva en los momentos decisivos del enfrentamiento ante el plantel norteamericano.

Dieron cátedra como locales

En la parte técnica, la conducción del equipo local desde el banquillo estuvo a cargo de los entrenadores Juan Carlos Danbdoub, Alfredo Quiñones, Jorge Radilla y Uriel Salas. El cuerpo técnico coordinó los ajustes estratégicos, las sustituciones periódicas y el manejo del reloj en los minutos finales para asegurar la ventaja en el marcador.

El resultado registrado en el Auditorio Aserraderos deja un antecedente deportivo para el baloncesto de la localidad, al medir el desempeño de sus atletas frente a representativos internacionales. La jornada concluyó formalmente con la victoria del cuadro serrano, consolidando una destacada actuación dentro de las actividades atléticas programadas en el municipio durante la fecha festiva.