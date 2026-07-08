El Siglo de Durango, 33 años compartiendo historias

A lo largo de 33 años, El Siglo de Durango ha formado parte de la vida cotidiana de miles de familias duranguenses. Entre sus páginas han quedado registradas historias de esfuerzo, celebración, cultura, deporte, acontecimientos históricos y momentos que han dado forma a la memoria colectiva de la entidad.

Desde su fundación como diario independiente en 1993, el periódico ha acompañado el crecimiento de la ciudad y de sus habitantes, convirtiéndose en un testigo cercano de las transformaciones que han marcado a varias generaciones.

Fundado el 8 de julio de 1993 por Antonio de Juambelz y Bracho, el proyecto nació como una evolución de la sección local que desde 1987 formaba parte de El Siglo de Torreón.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA

Las imágenes que integran esta recopilación permiten realizar un recorrido por aquellos primeros años, cuando la redacción comenzaba a escribir una historia que con el tiempo se convertiría en una parte importante del panorama informativo de Durango.

Cada fotografía refleja el trabajo, la dedicación y el entusiasmo de quienes han contribuido a construir este medio a lo largo de más de tres décadas.

Las escenas también muestran cómo el periódico ha evolucionado junto con los cambios de la sociedad. Del sonido de las rotativas y la espera del ejemplar impreso cada mañana, a la inmediatez de las plataformas digitales y los contenidos multimedia, El Siglo de Durango ha sabido adaptarse a nuevas formas de comunicar sin perder la esencia que le ha permitido mantenerse cercano a sus lectores.

Hoy, al celebrar 33 años de trayectoria, El Siglo de Durango continúa siendo un espacio donde se encuentran las historias de la comunidad.

Más que un periódico, ha sido un acompañante de la vida diaria de miles de duranguenses, un lugar donde se conserva la memoria de lo vivido y desde donde se sigue contando, día a día, la historia de Durango.