El sumo profesional vuelve a México tras 45 años: fecha, sede y todos los detalles del show

Tras 45 años de ausencia, el sumo profesional regresará a México con el espectáculo SUMO CDMX, programado para el próximo 14 de noviembre en la Arena CDMX. La exhibición marcará el reencuentro con una disciplina que tuvo su última presentación en el país en 1981, en una función que combinará la competencia deportiva con profundas tradiciones japonesas.

La cartelera estará integrada por 16 exluchadores profesionales de Japón y Mongolia, quienes disputarán un torneo de 27 combates divididos en fase de grupos y rondas eliminatorias hasta definir al campeón de la noche. Además de las luchas,el espectáculo integrará ceremonias y rituales centenarios característicos de este arte.

Los mejores exponentes se hacen presentes

Entre los competidores confirmados destacan figuras experimentadas como Shiden Takumi, Narutaki Kazuki, Akiseyama Mitsuhiko y Tenkaihō Takayuki, todos con amplia trayectoria dentro del circuito profesional japonés. Los organizadores resaltaron especialmente a Takumi y Narutaki, quienes suman de forma conjunta más de dos décadas de experiencia en las máximas divisiones de esta práctica.

Durante la presentación oficial, Alberto Teramoto Ohara, presidente de la Asociación México Japonesa, y Alicia Girón González, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, subrayaron la relevancia histórica de la disciplina y su papel representativo como puente cultural entre ambas naciones.

Una tradición milenaria llega a México

Los luchadores expresaron su entusiasmo por esta visita internacional. Shiden Takumi afirmó sentirse orgulloso de mostrar al público la esencia de esta disciplina, mientras que Tenkaihō Takayuki recordó que quienes practican el sumo entregan su vida entera a una tradición espiritual y física que va mucho más allá de un combate convencional.

El evento se enmarca en un proceso de expansión global que ya ha llevado exhibiciones a ciudades como Londres y París. Con más de mil 500 años de historia e indisolubles lazos con el sintoísmo, SUMO CDMX busca acercar a la afición mexicana un legado milenario que trasciende lo estrictamente deportivo.