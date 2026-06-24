El T-MEC de izquierdas a derechas sin rumbo fijo

Lo que parecía una ruta si no segura por lo menos de gran contenido fue la firma del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, negociada por Carlos Salinas de Gortari en 1994. En su momento, empresarios, productores, sindicatos e inversionistas de los tres países se lanzaron a entender la oportunidad de ser parte de la economía más importante por la vía de acuerdos y reglas para integrar la zona de intercambio comercial de mayor éxito en la apertura de la globalización y cambios geopolíticos. La primera ventaja desde su inicio se ubicó en la eliminación de barreras arancelarias. Desde finales del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, más del 70% de las exportaciones nacionales ya se destinaban al mercado norteamericano y de este país se compraba más del 60% de productos e insumos necesarios para la industria y el consumo básico como estímulo al desarrollo del país. De esta fase se expusieron las ventajas de suscribir un Tratado: por ejemplo, llevar los productos a un mayor número de consumidores y estados de la Unión Americana.

Sin duda, el Tratado beneficia a los tres países. Su implementación fue aprobada por los congresos de cada nación, empresarios y productores lo saben, y lo aprueban.

A esto se sumaron otros beneficios como el aumento del empleo y los salarios. Las exportaciones de México fueron muy significativas por su valor: combustibles, aceites, material eléctrico, legumbres y hortalizas. En la segunda etapa, México se convierte en el primer proveedor de Estados Unidos en televisores de color, aparatos eléctricos, ganado bovino, cobre, entre otros productos, con Canadá se consideraron exportaciones e importaciones con tasas de crecimiento y beneficios mutuos para la continuidad del Tratado. Lo que puedo considerar como tercera etapa fueron las aplicaciones unilaterales con fines proteccionistas, como la dificultad para el acceso de los productos, sobre todo, de barreras no arancelarias, como las cuotas imposibles de rebasarse y las restricciones sanitarias. De esta forma la Zona de Libre Comercio mayor que la Unión Europea, inició un cambio de estructura frente a la competencia internacional y bajo este contexto se buscaron nuevos mercados y países.

Los avances científicos y tecnológicos, los mercados amplios, la especialización y la capacidad económica para ampliar sus inversiones modificaron la etapa inicial del tratado, sobre todo, la presencia no muy clara para Estados Unidos de China apoyada por México.

Los países se agruparon para sumar esfuerzos, como la Unión Europea, que reunió a más de 29 países y contó con 323 millones de habitantes, así como con 4.3 millones de millones de dólares del producto interno bruto. La cuenca del Pacífico, encabezada por Japón, utilizó con éxito los procesos de producción compartida, es decir, un producto combinando partes, algunas fabricadas en Corea, Taiwán, Hong Kong o Singapur. En América Latina la Aladi y el Mercosur, fueron intentos para sumar esfuerzos en América del Sur. De todo esto se desprende que muchos países no pudieron sumarse y se fueron quedando rezagados, impactando esta situación en falta de empleos, bajos salarios y productos caros o de mala calidad. En resumen, el Tratado de América del Norte siguió por la ruta de la mejor opción, ya que en conjunto, fue mayor la competitividad que la de cada país en lo individual.

Fue a partir de la llegada del Presidente Trump que iniciaron los conflictos en su segundo período en la Casa Blanca. Se formalizó la aplicación de aranceles a cada país de acuerdo a las sugerencias del Presidente por su comportamiento en situaciones diversas. En principio, México fue el menos afectado, sin embargo, la amenaza ha sido constante a causa de la violencia y los cárteles de la droga, que afectaron con su venta ilegal a miles de norteamericanos.

Donald Trump advirtió que iniciarían los ataques contra cárteles dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el caribe que, aseguró, transportaban droga. Lo advirtió claramente "en tierra es mucho más fácil, lo sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven y empezaremos muy pronto". Agregó que sus fuerzas armadas se estarían colocando en áreas estratégicas. Hasta hace unos días, dio a conocer haber destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, dejando según, Estados Unidos, más de 80 personas muertas acusadas de narcotráfico. De acuerdo con el Secretario de Guerra el 3 de septiembre del 2026 se llevó a cabo el segundo bombardeo para matar a quienes huyeron, lo que significó ya una acción de guerra.

Esto es, desde luego, una demostración del cambio de Prioridades en la Política Norteamericana. La defensa de su territorio como un hecho sin precedentes en lo que va del presente siglo, de este enigma se deriva la más dura prueba que se haya vivido en relación a la continuidad de un Tratado de Libre Comercio, cada vez más lejano, a pesar de sus beneficios. No puede negarse que sigue siendo el pilar para las políticas de desarrollo de las tres economías, sin duda, será necesario modificar algunas cláusulas pero muy complicado resultará con acuerdos por país, sobre todo para México.

Desde luego que hay un factor que acelera esta posibilidad: la nueva violencia de los cárteles mexicanos, que ya son considerados como grupos terroristas, aún sin admitir el término por la Fiscalía General de la República, por el oficialismo o por los aliados de Morena. A esto se agregan las marchas, bloqueos y manifestaciones por la aprobación de leyes sin la revisión necesaria y la participación de los protagonistas que solicitan con urgencia la solución a sus problemas.

El Presidente Trump empieza a plantearse nuevas preguntas más allá de la Doctrina Monroe, proclamada en 1823 "América para los Americanos", clave en la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX. Hoy, el giro en las prioridades no es para analizarlo, si no para actuar de inmediato bajo el giro político afín a Trump.

Todo parece indicar que en las elecciones que se llevaron a cabo en Colombia, triunfó la derecha, representada por Abelardo de la Espriella y en Perú, el conteo de votos favorecía a Keiko Fujimori candidata de la misma corriente política, el mapa de américa latina ha dado un vuelco incluyendo a la mayoría de los países de América Central, el péndulo de la historia se revierte para quienes no consideraron esta posibilidad.

Me pareció sumamente complejo lo dicho por el Presidente Trump frente al triunfo De la Espriella: "Yo lo apoyé y triunfó", esto lo tiene que pensar la Izquierda mexicana y Morena.