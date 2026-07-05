El T-MEC tendrá que mantenerse hasta lo pactado en 2036: UGRD

Para el sector ganadero es importante que se cumplan los acuerdos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); sin embargo, reconocen que el país está a expensas de lo que determine el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, reconoció la influencia que tienen las decisiones políticas del gobierno de Estados Unidos en la exportación de ganado mexicano.

Explicó que, aunque en Estados Unidos se ha planteado que no se quiere mantener el T-MEC, no significa que el tratado vaya a terminar de manera inmediata por decisión del presidente Donald Trump, ya que su vigencia está pactada hasta 2036.

“Proponen hacer adecuaciones de hacer las revisiones cada año, recordemos que no estaba en la norma actualmente y será hasta el 2036 donde se diga que ya no va a proceder el T-MEC”, expresó.

Soto Ochoa reconoció que se trata de un tema muy delicado que no puede abordarse a la ligera, por lo que es necesario esperar, tal como lo señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

"Donald Trump no iba a aceptar a la primera el tratado de libre comercio. Va a estar peleando, va a estar diciendo que sí y que no; va a jugar como él sabe hacerlo, presionando de un lado, aflojando del otro. Hoy te dice que sí y mañana te dice que no. Así es él y, sí, estamos a expensas del presidente de Estados Unidos", afirmó.

Comentó que las negociaciones llevarán tiempo, aunque reconoció que ese escenario es normal.