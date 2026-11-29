Si usted vive en Sinaloa y sabe que un funcionario protege a un grupo criminal, ¿a quién se lo diría? Antes de contestar, piense en quién va a leer su denuncia y quién podría enterarse de que usted la presentó. Desde Palacio Nacional, la respuesta parece sencillísima. En Sinaloa, la pregunta se hace en voz baja. Terry Cole, director de la DEA, anunció esta semana canales de denuncia anónima para recibir información sobre redes criminales, presunta corrupción oficial y lavado de dinero. Empezó por Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la iniciativa de injerencista y le recordó a la DEA que tiene mucho trabajo en su país. México formalizó su queja ante el embajador estadounidense. Estados Unidos tiene mucho que explicar por su deficiente política frente al consumo de drogas. Pero hay una asimetría que nos cuesta admitir. Allá, un ciudadano puede esperar que, si un capo es condenado, la cárcel sirva para que deje de mandar. Aquí hemos tenido capos que, ya presos, siguen dando órdenes como si el penal fuera una sucursal del cártel. Si al Estado le cuesta impedir eso, ¿cómo va a proteger al ciudadano que se atreva a denunciarlos? Por eso respaldo la iniciativa de la DEA. Si ese canal ayuda a investigar a quienes llevan años haciendo daño en Sinaloa, bienvenido. A las víctimas del crimen y a las familias de los policías y militares asesinados en cumplimiento de su deber les debemos justicia. Si una denuncia recibida del otro lado de la frontera ayuda a que llegue, que llegue. El Gabinete de Seguridad respondió que México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias e investigar delitos. Faltaba más.

Después de haber estado al frente de corporaciones de seguridad, sé lo que cuesta ganarse la confianza de quien denuncia. Esa persona quiere saber si mañana podrá abrir su negocio, llevar a sus hijos a la escuela y volver a su casa sin que alguien le cobre haber hablado. El directorio telefónico es lo de menos. Y ahí está el caso de Rubén Rocha Moya. Fiscales federales en Nueva York lo acusaron, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de presunta colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa. La acusación deberá probarse y todos tienen derecho a defenderse. ¿Por qué el gobierno se ha empeñado en hacer la defensa política de los señalados? Los malabares han sido tan obvios que sólo falta que nos pidan aplaudir porque, entre tanta vuelta, nadie soltó la bandera. A un asunto de justicia se le ha dado una respuesta de partido. Si el gobierno se cierra en torno a los suyos cuando los señalan desde Nueva York, ¿qué puede esperar un ciudadano cuando el señalamiento venga de él? Palacio podrá ganar el pleito en la mañanera. El ciudadano seguirá haciendo sus cuentas antes de hablar. La soberanía se defiende frente a las presiones de fuera y frente a quienes la socavan desde dentro. Y lo de dentro nos toca primero. Si un grupo criminal impone horarios, cobra por dejar trabajar o consigue protección oficial, está decidiendo sobre la vida de los mexicanos en territorio mexicano. Ahí se juega la soberanía. Palacio ya le pidió explicaciones al embajador de Estados Unidos. Al sinaloense que tiene miedo de denunciar todavía le debe una respuesta.¿Qué va a hacer el Estado mexicano para que a usted no le cueste la vida confiar en él?