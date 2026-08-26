El tenor duranguense Alfredo Carrillo lleva su talento a gira por Perú

La música volvió a convertirse en un puente entre naciones gracias a la destacada participación del tenor duranguense Alfredo Carrillo, quien realizó una exitosa gira artística por la República del Perú, llevando el talento mexicano a escenarios de gran relevancia histórica y cultural.

Durante su estancia en el país sudamericano, Carrillo fue invitado especial del Senado de la República del Perú, por conducto del senador Miguel Ángel Velázquez, reconocimiento que refrenda la importancia de la cultura como una herramienta de diplomacia, amistad y cooperación entre los pueblos.

DE DURANGO A MACHU PICCHU

Uno de los momentos más significativos de la gira tuvo lugar en Machu Picchu, considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, donde el tenor interpretó con profundo respeto y emotividad el Himno Nacional del Perú. La interpretación, realizada en uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta, simbolizó el reconocimiento y la admiración mutua entre ambas naciones.

Como parte de su agenda artística, Alfredo Carrillo también visitó la histórica ciudad de Cusco, donde realizó la grabación de diversos temas musicales, enriqueciendo un proyecto que busca fusionar el talento, la identidad y las expresiones culturales de México y Perú.

A lo largo de esta gira internacional, el tenor llevó con orgullo el nombre de Durango y de México, promoviendo el intercambio cultural y demostrando que el arte es un lenguaje universal capaz de derribar fronteras y acercar a los pueblos.

La trayectoria de Alfredo Carrillo continúa consolidándose como un referente del talento duranguense en el ámbito internacional, destacando no solo por la calidad de su voz, sino también por su compromiso de representar dignamente a su estado y a su país en escenarios de relevancia mundial.