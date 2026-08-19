¿'El Tío Lako', del CJNG, fue abatido durante operativo en Michoacán? Esto sabemos 

Tras la confirmación de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo sobre un intenso operativo federal en el estado de Michoacán para detener a objetivos prioritarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nueva información acerca de esta actividad ha surgido.

El despliegue de elementos ocurrió durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, provocando que hombres armados robaran vehículos y unidades pesadas para incendiarlos y así bloquear carreteras de al menos 15 municipios.

La mandataria federal señaló que este operativo se debe a que estarían tras la detención de uno o varios objetivos prioritarios , por lo que el Gabinete de Seguridad daría más información de la situación.

Antes de la declaración, medios nacionales ya informaban que estarían tras Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", quien es líder de una célula criminal vinculada al CJNG.

En una nueva actualización, cerca del mediodía, se reportó que el saldo de este operativo habría dejado algunas personas detenidas y un hombre sin vida, generando incertidumbre sobre el señalado.

¿Abatieron a 'El Tío Lako'? Esto se sabe

Infobae compartió que fuentes federales les confirmaron que esta operación había dejado al menos nueve integrantes detenidos la célula criminal que dirige Guerrero Martínez, pero que entre ellos no se encontraba él.

Mientras que el periodista Luis Chaparro informó que autoridades federales estaban confirmando el abatimiento de "El Tío Lako".

"Autoridades federales reportan abatimiento de Heraclio Guerrero 'El Tío Lako' el día de hoy durante operativo en Michoacán", se leen en el post de X.