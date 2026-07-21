El Tri vuelve a Durango como parte de gira 'Adicto al Rock and Roll' | ¿Cuándo y en dónde?

Con más de cinco décadas de trayectoria, Alex Lora y El Tri continúan consolidándose como una de las agrupaciones más representativas del rock mexicano. La banda llegará a Durango con su gira “Adicto al Rock and Roll”, un espectáculo que reúne los temas más emblemáticos de su extensa carrera.

Y es que Alex Lora, fundador y líder de El Tri, es considerado una de las figuras más influyentes del rock en español.

Desde la creación de la banda a finales de la década de 1960, ha construido una carrera marcada por letras que retratan la vida cotidiana, la crítica social y el sentir popular, elementos que le han permitido conectar con distintas generaciones de seguidores.

La gira “Adicto al Rock and Roll” reafirma la vigencia de una agrupación que ha sabido mantenerse activa a través de los años, sumando nuevas producciones sin dejar de lado los éxitos que definieron una época del rock mexicano.

¿Cuándo y a qué hora se presenta en Durango?

El concierto está programado para este miércoles a las 20:00 horas en la Velaria, donde el público podrá disfrutar de un recorrido por canciones que se han convertido en clásicos del rock nacional.