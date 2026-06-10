El triunfo del PRI en Coahuila: La crítica obligada al análisis de fondo

La vorágine de acontecimientos que han ocupado la atención de analistas y medios destaca el triunfo del PRI en Coahuila, sin duda, un resultado no esperado por Morena y otros partidos incluyendo el PAN. Todos los Distritos se llevó el tricolor y en los votos obtenidos hubo cambio de fuerzas, algunos están por perder sus registros.

No pongo en duda el trabajo realizado para el conteo de votos pero en esta columna de hoy y desde mi perspectiva, no estoy de acuerdo con algunos críticos dogmáticos y analistas que introducen la intriga como metáfora con sus reacciones de siempre. "qualis artifex pereo" esta frase se atribuye a Nerón antes de suicidarse. Según los historiadores de la antigua Roma, sus palabras significaron "qué artista muere conmigo, a quién pierde el mundo" la soberbia y su megalomanía por las artes y la música, lo llevó al extremo de considerar que con su muerte todo terminaría, año 68 AC.

La cita tiene otros alcances pero en los acontecimientos del domingo, se encuentra la misma esencia del poder político. El PRI obtiene su triunfo en las condiciones más difíciles de que se tenga memoria, donde cada vez más se pierde la senda de la Democracia, la libertad, el cierre de instituciones y el Estado de Derecho.

Desde luego que sus líderes cometieron errores pero construyeron la confianza en los resultados electorales a través de la participación ciudadana.

Estas elecciones dejan una gran lección, en lo personal, considero que se demostró la lealtad y el respaldo de los militantes al verse atendidos, seguras sus familias y sus propiedades. Nada hay más valioso que la paz, hoy son tiempos de reflexión y de construir la participación basada en información objetiva.

Ya nos damos cuenta de que la democracia es viable y puede tardar años en reconstruirse, las formas son fondo y las estrategias, un medio sin cortinas de humo.

No obstante que vivimos en un mundo completamente distinto, podemos señalar la convivencia de oposiciones bajo paradigmas políticos donde hay equilibrios con sus diferencias. En Estados Unidos, Demócratas y Republicanos, en Francia, Socialistas y Demócratas. Las políticas no son irreconciliables, eso solo sucede en las dictaduras.

La sumatoria de aprendizajes es que la política no es para improvisados, que no se puede prometer y no cumplir, que existe un abismo entre el discurso y la realidad, que la sociedad exige cambios de fondo, que existen evidencias de promesas no cumplidas, cierre de puertas e intentos de manipulación.

El PRI está aprendiendo la lección, ha obtenido una aprobación significativa pero sus autoridades han sido sensibles a las verdaderas necesidades humanas. En sus dirigencias está continuar por estas sendas y ser parte de las soluciones, no de los problemas. La sociedad ya no quiere quedar reducida a la incapacidad por el temor y el miedo.

Robert McNamara excanciller de Alemania y Premio Nobel de la Paz, advirtió a los gobiernos que la atención social es un filón de oro para lograr el desarrollo económico y social, y que los mismos ciudadanos aportarán lealtad.