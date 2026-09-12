El último viaje de Everardo: despiden a trailero que murió en accidente en Cuencamé | VIDEO

Tras la reciente tragedia ocurrida en Cuencamé, donde dos tractocamiones se accidentaron y posteriormente se incendiaron, dejando como saldo a Everardo Vázquez González sin vida, al no poder salir a tiempo de la unidad. A unos días del hecho, este sábado compañeros del gremio realizaron una emotiva despedida en la ciudad de Durango, donde participaron decenas de traileros.

El día del accidente

Fue durante la noche del pasado martes 8 de septiembre cuando se registró un choque entre dos tráileres en Cuencamé, específicamente sobre la carretera libre Durango-Gómez Palacio en el kilómetro 134+800.

De acuerdo con el reporte que se realizó aquel día, en la zona se encontraban dos tractocamiones que se impactaron, sin que al momento se conocieran los motivos del accidente.

Tras la colisión entre ambas unidades, comenzó un incendio en el lugar, y uno de los choferes quedó atrapado dentro, muriendo calcinado.

Debido a las condiciones del accidente, no se pudo determinar en un inicio la identidad del fallecido, pues fue hasta dos días después cuando autoridades determinaron que se trataba de Everardo Vázquez González, quien tenía su domicilio en la colonia José López Portillo, en la ciudad de Durango.

Emotiva despedida de compañeros

A unos días del lamentable hecho en el que perdió la vida Everardo, este sábado decenas de compañeros traileros se reunieron en bulevar Gómez Morín, detrás de la Antigua Estacionalidad del Ferrocarril, donde avanzaron en forma de caravana, algunos portando coronas fúnebres, y tocando el claxon para darle una última despedida a quien murió en medio de sus labores.

A través de redes sociales, la página “Cinco Informativos y sus viejones de oro” compartió algunas transmisiones en vivo en las que se puede observar una gran cantidad de tractocamiones, que incluso podrían ser cientos, formados sobre el bulevar y avanzando a baja velocidad mientras tocan el claxon.

El último viaje de los traileros

Entre los traileros, las despedidas también pueden llevarse a cabo sobre la carretera. Cuando uno de sus compañeros pierde la vida, es común que otros operadores se organicen para acompañarlo en caravana, haciendo sonar los cláxones de sus unidades como una manera de rendirle homenaje y reconocer los kilómetros que compartió con ellos.

Más que un simple recorrido, las caravanas son una muestra de compañerismo entre quienes pasan buena parte de su vida al volante y enfrentan juntos los riesgos de la carretera.

Así, el "último viaje de un trailero" puede estar acompañado por las unidades y compañeros con los que alguna vez compartió ruta.