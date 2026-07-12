El verano en que México respiró futbol: los temas del Mundial 2026 en Spotify

Durante la Copa del Mundo 2026, la música se ha convertido en el hilo conductor de una afición que encontró en las canciones una forma de celebrar, sufrir y mantener viva la esperanza alrededor de la Selección Mexicana.

En las tribunas, el fan fest, las reuniones familiares, los bares y hasta en las calles donde miles de aficionados festejaron cada resultado del Tricolor, los clásicos de la música mexicana volvieron a cobrar fuerza y conquistaron a nuevas generaciones.

Spotify, la plataforma de streaming musical más utilizada del mundo, reveló que el Mundial provocó un fenómeno sin precedentes en los hábitos de escucha de los mexicanos. Las emociones que dejó el torneo se tradujeron en millones de reproducciones adicionales para canciones que acompañaron la fiesta futbolera y que terminaron por convertirse en la banda sonora no oficial del verano mundialista.

LOS CLÁSICOS QUE RESONARON

Bajo el lema "México no sólo vivió el momento. Lo cantó", Spotify presentó un balance del impacto que tuvo el Mundial en la música nacional.

Uno de los casos más llamativos fue el de Caifanes, cuyo clásico "Aquí no es así", lanzado originalmente en 1994, registró un incremento del 419% en reproducciones durante el partido entre México e Inglaterra.

Tres décadas después de su estreno, la canción volvió a convertirse en un himno para miles de aficionados que la hicieron sonar en redes sociales, reuniones y celebraciones.

La plataforma también reportó un importante crecimiento para Banda MS de Sergio Lizárraga, ya que "Mi mayor anhelo" aumentó 35% sus reproducciones durante esos días, consolidándose como una de las canciones que acompañó los festejos de la afición mexicana.

VOCES JUNTO AL TRICOLOR

El Mundial también impulsó la escucha de otros grandes representantes de la música mexicana.

"El rey", de José Alfredo Jiménez, incrementó sus reproducciones en 101%, mientras que "Oye mi amor", de Maná, creció 82%, confirmando que el fútbol también se vivió acompañado de canciones que forman parte del ADN musical del país.

Spotify destacó que la pasión por la Selección Mexicana terminó uniendo distintas generaciones a través de un repertorio que mezcló rancheras, rock, regional mexicano y música popular, reflejando la diversidad de gustos de la afición.

LAS CANCIONES DEL FESTEJO

Las celebraciones posteriores a cada partido también tuvieron su propia playlist.

De acuerdo con Spotify, "El sonidito", de Hechizeros Band, fue una de las canciones que más impulso recibió, con un crecimiento de 105% en reproducciones.

Por su parte, "La chona", de Los Tucanes de Tijuana, aumentó 77%, mientras que "Payaso de rodeo", de Caballo Dorado, registró un incremento de 34%, confirmando que los clásicos infaltables de cualquier celebración mexicana también encontraron un nuevo escenario durante la Copa del Mundo.

LA PLAYLIST PARA MÉXICO

Spotify también registró un aumento del 212% en las reproducciones de "Baila mi corazón", de Belanova, una canción que volvió a cobrar fuerza entre los usuarios tras el adiós a una figura muy querida por el público mexicano.

El entusiasmo por la Selección Mexicana no solo se reflejó en las reproducciones. Spotify informó que los aficionados crearon tres mil 240 playlists inspiradas en el ya popular "¿Y si sí?", frase que acompañó el optimismo alrededor del desempeño del Tricolor.

Además, durante el torneo se generaron 27 mil 170 playlists relacionadas con el fútbol, evidencia de que la música fue parte indispensable de la experiencia mundialista para miles de mexicanos.

JUAN GABRIEL, EL GRAN GANADOR

Aunque Spotify compartió cifras de distintos artistas, el fenómeno musical más importante del torneo tuvo nombre propio, Juan Gabriel.

La versión en vivo de "Hasta que te conocí", grabada en Bellas Artes, se convirtió en uno de los himnos espontáneos de la afición mexicana. El tema comenzó a escucharse en las celebraciones posteriores a los partidos, en videos virales, transmisiones en vivo y concentraciones de aficionados, provocando un crecimiento extraordinario en la plataforma.

Según datos de Spotify, la canción aumentó 258% sus reproducciones en México y 211% en Estados Unidos durante la participación del Tricolor, mientras que todas las versiones del tema crecían, en promedio, más de 20% al finalizar cada encuentro de la Selección Mexicana. Incluso "Así fue" registró un incremento del 40% tras uno de los partidos del combinado nacional.

Más allá de los resultados deportivos, el Mundial 2026 dejó claro que el fútbol y la música volvieron a caminar de la mano. Cada gol encontró un coro, cada celebración tuvo una canción y cada reunión de aficionados terminó convertida en un karaoke colectivo.