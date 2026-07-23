'El viaje de Chihiro', 25 años de la película que transformó la animación

Han pasado 25 años desde el estreno de "El viaje de Chihiro", la película con la que el director japonés Hayao Miyazaki llevó la animación a un nuevo nivel artístico y narrativo. Estrenada en 2001 por Studio Ghibli, la cinta no solo conquistó al público por la belleza de sus imágenes, sino también por la profundidad de su historia, convirtiéndose en una de las producciones más influyentes en la historia del cine contemporáneo.

La historia sigue a Chihiro Ogino, una niña de 10 años que, durante una mudanza con sus padres, entra accidentalmente en un mundo habitado por espíritus, dioses y criaturas fantásticas. Después de que sus padres son transformados en cerdos por romper las reglas de ese universo, la protagonista deberá trabajar en una casa de baños para espíritus administrada por la enigmática Yubaba. En ese recorrido conocerá personajes inolvidables como Haku, Sin Cara, Kamaji y Lin, mientras enfrenta desafíos que la llevarán a descubrir el valor de la identidad, la valentía y la empatía.

UN CLÁSICO QUE TRASCENDIÓ

A diferencia de muchas producciones animadas de su época, "El viaje de Chihiro" prescindió de una estructura convencional para construir un relato cargado de simbolismos sobre el crecimiento personal, la pérdida de la inocencia, el consumismo, la naturaleza y la espiritualidad japonesa.

Su extraordinaria animación hecha a mano, la música compuesta por Joe Hisaishi y la imaginación visual de Miyazaki dieron forma a una película que continúa siendo objeto de análisis, estudio y admiración más de dos décadas después de su estreno.

El impacto de la cinta fue inmediato. Se convirtió en la película más taquillera de la historia de Japón durante casi dos décadas y, en 2003, hizo historia al convertirse en la primera, y hasta ahora única, película de animación dibujada a mano y de habla no inglesa en ganar el Premio Óscar a Mejor Película Animada.

Además, recibió el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, un reconocimiento poco habitual para una producción animada.

UN LEGADO QUE SIGUE

"El viaje de Chihiro" mantiene intacta su capacidad para emocionar a nuevas generaciones de espectadores. Su influencia puede apreciarse en el cine, la ilustración, los videojuegos y la animación contemporánea, consolidándose como una obra imprescindible dentro del séptimo arte. Más que una historia fantástica, la película permanece como una reflexión universal sobre el crecimiento, la memoria y la importancia de conservar la humanidad incluso en los mundos más extraños.