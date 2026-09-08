El XXI Festival del Mariachi inicia esta semana en Durango | ¿Qué eventos programados hay?

En Centro Histórico de Durango volverá a recibir a diversos grupos de mariachi, una de las expresiones culturales más representativas de México,esto como parte del XXI Festival del Mariachi, su Charrería y Danza, el cual arrancará el próximo jueves y se extenderá hasta el domingo, con una programación que llevará espectáculos al Teatro Ricardo Castro, el Teatro del Calvario y el Corredor Constitución.

Este encuentro, que llega en un mes marcado por las celebraciones patrias, busca reivindicar al mariachi como un símbolo vivo de la identidad mexicana, acompañado por la danza folclórica y la tradición charra que han dado forma a este legado cultural durante generaciones.

CONCIERTO ESPECIAL

La apertura del festival tendrá como escenario el Teatro Ricardo Castro, donde se celebrará el concierto inaugural a las 18:30 horas. La velada reunirá a la Orquesta Típica de la Escuela de la Música Mexicana, el ensamble Voces de Durango y la Banda Sinfónica Villas del Guadiana, en una combinación que abrirá el recorrido musical de esta edición.

La primera noche marcará el tono de un festival que apuesta por reunir distintas generaciones de intérpretes alrededor de un repertorio construido en la cultura popular mexicana.

LAS CALLES COMO PROTAGONISTAS

El viernes se llevará a cabo el tradicional desfile de agrupaciones y charros sobre la avenida 20 de Noviembre. A partir de las 17:00 horas, el recorrido convertirá el centro histórico en un escaparate donde los trajes de gala, los sombreros bordados y la música en vivo acompañarán el paso de los participantes.

El sábado será una jornada dedicada tanto al baile como a la música tradicional. El Teatro del Calvario recibirá la primera gala de danza a las 17:00 horas, mientras que una hora después el Corredor Constitución tendrá la primera gala de mariachis.

CIERRE DE FESTIVAL

La programación cerrará el domingo con una segunda gala de danza en el mismo recinto del Calvario a las 17:00 horas, seguida de otra presentación de mariachis en el Corredor Constitución a las 18:00 horas, donde el Mariachi Estelar Corona encabezará la jornada de clausura.

Con cuatro días de actividades, el encuentro volverá a convertir a Durango en un punto de reunión para quienes buscan celebrar el mes patrio al ritmo del mariachi, la charrería y la danza folclórica.