El Zoológico Sahuatoba cuenta con un nuevo espacio para aves

Al menos 40 especies de aves se pueden encontrar en el nuevo espacio de aviario del Zoológico Sahuatoba, donde los visitantes pueden convivir con estas especies.

Dentro del Zoológico ahora se encuentra este sitio como una de las nuevas atracciones, adaptada para las aves, donde se puede hacer un recorrido e interactuar con algunas especies.

Sobre este aviario, que fue recientemente inaugurado, Lyda Salazar Quiñones, directora del Zoológico, dijo que se convierte en el primero de esa dimensión en Durango y que podría convertirse en un referente nacional de convivencia y aprendizaje de la naturaleza.

Detalló que las aves recibieron previamente el manejo necesario para facilitar su adaptación al nuevo entorno y procurar su bienestar durante la convivencia con los visitantes.

La funcionaria adelantó que se buscan otros proyectos de mejora para este parque, como una renovación del hábitat de “Carlitos”, el león, y la gestión para incorporar una jirafa, adecuando una zona de las instalaciones para su cuidado.

El Zoológico Sahuatoba cuenta en total con más de 300 ejemplares de al menos 60 especies diferentes.

Además de los ejemplares con los que cuenta el espacio, el parque es un lugar autorizado para rescate de especies, que se atienden en coordinación de la Policía Ambiental y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para su posterior liberación.

En los casos de avistamientos de fauna silvestre en la zona urbana de la ciudad se pueden reportar al 072, para que los especialistas puedan rescatarlos sin riesgo.