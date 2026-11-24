Desde la instalación de una casilla hasta el conteo de los votos, hay actividades de la jornada electoral que cualquier ciudadano acreditado puede presenciar. En Durango, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a participar como observadora u observador en el proceso 2026-2027.

La jornada está prevista para el domingo 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 25 diputaciones del Congreso del Estado. Quienes quieran participar en la observación electoral tienen hasta el 10 de mayo de 2027 para presentar su solicitud, de manera individual o por medio de una organización.

¿Cómo registrarse como observador electoral?

El trámite puede realizarse en el Portal de Observación Electoral del INE. Para iniciar, es necesario crear una cuenta con un correo electrónico activo y llenar la solicitud en línea. El sistema pide una credencial para votar vigente, digitalizada por ambos lados, y una fotografía reciente de frente y con fondo claro.

Quienes prefieran hacerlo en persona pueden acudir a una Junta Local o Distrital del INE o a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC).

La convocatoria está dirigida a personas con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Entre los requisitos están actuar con imparcialidad y no haber ocupado una dirigencia partidista ni haber sido candidato a un cargo de elección popular en los tres años previos a la elección.

¿Cuándo se realiza la capacitación?

Una vez validada la solicitud, las personas interesadas deben completar la capacitación. Los talleres presenciales o a distancia estarán disponibles hasta el 17 de mayo de 2027, mientras que el curso virtual en el portal podrá tomarse del 1 de enero al 31 de mayo de 2027.

Quienes cumplan los requisitos y obtengan la aprobación recibirán una constancia de acreditación y un gafete. El INE expedirá estos documentos hasta el 5 de junio, un día antes de la jornada electoral.

¿Qué puede hacer un observador electoral?

La acreditación permite presenciar actividades de preparación de las elecciones y seguir lo que ocurre en las casillas, incluida su instalación, la recepción de los votos y el conteo de las boletas.

La convocatoria también contempla la posibilidad de observar el voto anticipado, el de personas en prisión preventiva y el de mexicanos residentes en el extranjero, conforme a las reglas que establezca el INE para cada modalidad.

La participación es voluntaria y cada persona cubre sus gastos. En Durango capital, la Junta Local del INE ofrece orientación en el 618 204 0104 y en sus oficinas de calle 5 de Febrero 1001-A, en la Zona Centro.