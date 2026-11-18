Según información que llegó a El Siglo de Durango, a elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango , durante la presente quincena no les fue otorgado el vale de despensa que utilizan para adquirir los alimentos que consumen durante sus jornadas laborales fuera de la capital duranguense.

A través de una denuncia anónima, señalaron que dicha situación afecta principalmente al personal que desempeña sus funciones en los denominados sectores, distribuidos en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con los inconformes, mediante los vales de despensa realizan la compra de víveres para preparar sus alimentos durante su estancia en las comunidades donde se encuentran asignados; sin embargo, en esta ocasión no les fue autorizado dicho recurso.

Aseguraron que actualmente carecen de provisiones para alimentarse durante sus jornadas de trabajo, situación que les genera preocupación, debido a que deben permanecer fuera de su casa para cumplir con las labores que les han sido encomendadas.

Ante este panorama, los elementos hicieron un llamado a los responsables para que autoricen y entreguen a la brevedad los vales de despensa, a fin de contar con los insumos necesarios para su alimentación mientras desempeñan sus funciones.