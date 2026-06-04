Eligen a nuevo Mister Teen Durango

En una gala llena de talento, disciplina y elegancia, se llevó a cabo la gran final del certamen juvenil Mr. Teen Durango 2026. Tras meses de intensa preparación, compromiso y crecimiento integral, Ángel Francisco Villa Curiel, de 17 años de edad, se alzó con el máximo título de la plataforma, convirtiéndose en el nuevo soberano estatal.

El evento, que se ha consolidado como un importante semillero de proyección para la juventud duranguense, reunió sobre el escenario a 15 destacados jóvenes provenientes de diferentes municipios del estado. El grupo de participantes de esta edición estuvo conformado por Juan Francisco, Isaí, Ángel Misael, Osvan, Cristóbal, Juan Pablo, Josef, Aarón, Oliver, Ángel Armando, Emanuel, Sebastián, Michael, Ángel Misael y el hoy ganador, Ángel Francisco.

TALENTO Y DISEÑO

La gala final destacó por su dinamismo y el alto nivel de desenvolvimiento escénico de los competidores. La velada abrió con un espectacular opening que rindió homenaje al legado artístico del “Rey del Pop”, Michael Jackson. Posteriormente, los jóvenes se enfrentaron a la etapa de auto presentación para luego dar paso a la pasarela Total Red, en la que lucieron diseños exclusivos de reconocidos creadores invitados. El dinamismo continuó con la competencia en traje de baño y concluyó con la pasarela de gala, donde la elegancia fue la gran protagonista.

ESPECIALISTAS

Para evaluar a los aspirantes, se contó con un jurado calificador integrado por destacados especialistas y personalidades con una sólida trayectoria en los ámbitos de la moda, la imagen y los certámenes de belleza. Tras evaluar la pasarela y las rondas de preguntas y respuestas, los jueces redujeron el grupo a un Top 10, posteriormente a un Top 5 y, finalmente, al selecto Top 3 del cual surgió el gran vencedor.

MOMENTOS EMOTIVOS

Un momento de gran emotividad en la noche fue la participación de Miguel Ángel Corral, Mr. Teen Durango saliente, quien además de entregar la estafeta a su sucesor, recibió un emotivo reconocimiento especial bajo el título de Mr. Teen Excelencia 2026, como muestra de su destacada labor durante su año de gestión. La ceremonia contó también con la distinguida presencia de Patricio Alba, Mr. Teen México 2025, quien atestiguó el triunfo del nuevo representante de la entidad.

El éxito y la producción de este certamen a nivel local son el resultado de la visión del L.N. ED. Fabián Alejandro Violante Sánchez, director estatal del evento, quien encabeza la organización y coordinación general de Mr. Teen Durango, enfocada en impulsar el desarrollo integral y el liderazgo de la juventud en el estado.

Títulos especiales:

Mr. Universe Durango 2026: Aarón Salazar, quien representará al estado en la próxima edición nacional.

Mr. PreTeen Durango 2026: Osvan Rojas.

Mr. Teen Petit Durango 2026: Juan Francisco Mercado.

Mr. Teen Model Durango 2026: Josef Salazar.

Mr. Teen Top Durango 2026: Isaí Gómez.

Patricio Alba Mr. Teen México 2025 junto a Ángel Villa, Mr. Teen Durango 2026

Aarón Salazar, Mr. Universe Durango 2026.