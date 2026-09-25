Eliminan fuero para alcaldes y síndicos, en Veracruz

El pleno del Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional para eliminar la declaración de procedencia (fuero) para presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y sindicaturas.

Con 38 a favor, 9 en contra y una abstención se reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para suprimir la declaración de procedencia (desafuero) como requisito para proceder penalmente contra autoridades municipales.

Fue a propuesta de la gobernadora, Rocío Nahle García (Morena) como los diputados oficialistas y sus aliados aprobaron los cambios constitucionales, con lo cual las autoridades judiciales podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado.

¿Cuál sería la intención de la eliminación?

Los legisladores expusieron que los cambios legales buscan evitar que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos en que presuntamente hayan incurrido las autoridades locales.

Veracruz se unió así a otras entidades, c omo Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro donde las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catálogo de servidores públicos sujetos a declaración de procedencia.

El Grupo Legislativo de Morena, subrayó que quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción solo por tener un cargo, por lo que la modificación legal no declara culpable a alguien en específico y no se sustituye a la Fiscalía ni a juezas o jueces. Política

Por su parte, la bancada del PVEM consideró que el cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal; en tanto, la bancada del PAN manifestó que la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos la han propuesto siendo gobierno u oposición.

Por lo que cuestionó que la reforma solo aplique para autoridades municipales y recordó que la declaración de procedencia es un mecanismo que bien puede perfeccionarse para hacerlo más transparente y que opere con rigor.