Ella es Sandra, la mujer que se refugiaba en Lerdo, Durango, tras homicidio en Juárez, Chihuahua

Una mujer de 50 años fue detenida en Lerdo y entregada a autoridades de Chihuahua, donde es requerida por su probable participación en un homicidio calificado ocurrido en Ciudad Juárez.

La Fiscalía General del Estado informó que la detención se realizó el 1 de noviembre, en cumplimiento del mandamiento judicial librado el 24 de octubre del 2026. Sandra y/o Sandra Salomé fue entregada el día 3 a elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para su traslado ante la autoridad que la reclama.

¿De qué es acusada Sandra?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, el homicidio ocurrió el 22 de octubre, entre las 20:00 y las 22:00 horas, afuera de una vivienda de la colonia Juanita Luna, en Ciudad Juárez. La mujer presuntamente participó junto con otras tres personas en la agresión contra Juan Carlos Casales, a quien habrían golpeado con un palo y una piedra.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que posteriormente le causó la muerte.

Tras la agresión, los presuntos responsables habrían escapado del lugar.

Sandra y/o Sandra Salomé quedó a disposición de las autoridades de Chihuahua para continuar el procedimiento.