Embarazada huye de casa tras ser agredida por su esposo en Durango capital

Una joven con poco más de cinco meses de embarazo acudió a una clínica del IMSS, en la ciudad de Durango, luego de señalar que fue agredida físicamente por su esposo durante una discusión ocurrida en el domicilio que compartían.

La afectada fue identificada como Fernanda, de 24 años de edad y con 22.5 semanas de gestación, cuyo ingreso fue reportado a las autoridades durante la tarde del jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con el relato de la joven, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles 2 de septiembre, cuando se encontraba en compañía de su esposo, Carlos Eduardo, de 25 años, y de la hija menor de ambos.

Fernanda manifestó que su esposo se disponía a vestir a la niña de manera brusca, por lo que ella intervino y le pidió que no la tratara de esa forma, situación que habría provocado una discusión entre la pareja.

Presuntamente, durante el conflicto Carlos sujetó con fuerza a Fernanda del brazo izquierdo y le lastimó uno de los dedos de la mano, provocándole dolor. Posteriormente, la situación se tranquilizó y la mujer permaneció esa noche en el domicilio junto con su hija.

Fue durante la mañana siguiente cuando, aprovechando que su esposo salió a trabajar, Fernanda tomó a la menor y se trasladó al domicilio de su madre; posteriormente acudió por sus propios medios al hospital para recibir atención médica.

Personal del IMSS notificó el caso a las autoridades debido al señalamiento de violencia familiar y a la condición de embarazo de la paciente. El hecho quedó bajo conocimiento de las instancias correspondientes para determinar las acciones legales y de protección que procedan.