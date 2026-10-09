Emiten alerta para estos 4 municipios de Durango por el huracán Simón

Este viernes, el huracán Simón alcanzó la categoría 2 en el Pacífico Mexicano, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta para cuatro estados del país, entre ellos Durango.

¿Dónde se encuentra el huracán Simón?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el reporte de las 09:00 horas (15:00 GMT), el centro del huracán se ubicaba a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con rachas de vientos de hasta 195 kilómetros por hora.

La Comisión Nacional del Agua prevé que este fenómeno podría alcanzar este mismo viernes la categoría 3 o superior.

¿Qué municipios de Durango tendrán lluvias por el huracán Simón?

A través de redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un boletín informativo sobre los pronósticos de lluvias para tres estados del país bajo una advertencia de Alerta Azul, de peligro mínimo en Durango, Nayarit y Sinaloa.

Para el estado de Durango , la alerta se centra en el sur de la entidad y advierte que habrá lluvias en Mezquital, Pueblo Nuevo, Súchil y Vicente Guerrero.

, la alerta se centra en el sur de la entidad y advierte que habrá lluvias en En cuanto a Nayarit (en las zonas centro-sur, este y norte), son cinco los municipios que podrían presentar lluvias: Acaponeta, Huajicori, Del Nayar, Tecuala y La Yesca.

Finalmente, para Sinaloa, cuatro municipios podrían registrar precipitaciones: Concordia, Escuinapa, Mazatlán y Rosario.

¿Y el huracán Isaías?

Por otro lado, respecto al huracán Isaías, se informó que se mantiene en categoría 3 y que su centro se localiza a 235 km al sureste de la desembocadura del río Misisipi, Estados Unidos, y a 680 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Presenta vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de 240 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noreste a 26 km/h.

Debido a su distancia, este sistema ha dejado de afectar al territorio nacional.