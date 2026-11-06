Emiten convocatoria para el Premio Estatal de Derechos Humanos 2026

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la convocatoria para el Premio de Derechos Humanos 2026, con el objetivo de reconocer el trabajo, la trayectoria y los proyectos de personas físicas, morales, asociaciones civiles, organismos públicos o privados e instituciones educativas que promueven y defienden los derechos fundamentales en la entidad.

Las candidaturas deberán ser presentadas por escrito en las oficinas de la Coordinación de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil en la ciudad de Durango, así como en la Segunda Visitaduría en Gómez Palacio y en la Tercera en Santiago Papasquiaro, fijándose como fecha límite el martes 17 de noviembre de 2026 , teniendo también la opción de enviar la documentación por correo electrónico a la cuenta oficial de la secretaría ejecutiva del organismo.

Entre los requisitos solicitados para hacer efectiva la postulación se encuentra la entrega de una propuesta, copia del acta constitutiva o de nacimiento, constancia de situación fiscal, comprobante de inscripción en el padrón de defensores de la comisión, currículum vitae o portafolio de evidencias, además de materiales audiovisuales de máximo tres minutos donde se exponga la semblanza de las actividades realizadas y los detalles del proyecto a desarrollar.

No podrán participar los organismos, personas o instituciones que hayan obtenido el premio en las últimas tres ediciones.