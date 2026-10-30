Emiten recomendaciones para reducir riesgo de accidentes en panteones de Durango
En el marco de la celebración del Día de Muertos, el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, exhortó a la ciudadanía a realizar acciones preventivas y de autoprotección durante la tradicional visita a los panteones, con el propósito de evitar accidentes y que las festividades transcurran con tranquilidad y seguridad para las familias duranguenses.
Destacó la importancia de que los ciudadanos mantengan una conducta responsable, extremen precauciones y se mantengan hidratados, especialmente al acudir con niños o adultos mayores.
Entre las principales recomendaciones, señaló la necesidad de utilizar calzado cómodo, caminar preferentemente por los pasillos o andadores delimitados, y abstenerse de pisar o pararse sobre las tumbas. Y en caso de detectar alguna fosa abierta o sin losa, no acercarse y dar aviso a las autoridades.
Solicitó también a quienes acudan con herramientas para la limpieza y mantenimiento de las tumbas, que las transporten bien protegidas y las manipulen con precaución para evitar lesiones a terceros.
Asimismo exhortó a la población mantener a los menores bajo supervisión permanente, establecer puntos de encuentro en caso de que algún integrante de la familia se extravíe y ubicar al personal de seguridad y atención de emergencias.
Aseguró que las corporaciones se mantendrán en alerta y con presencia preventiva en los principales panteones, no obstante destacó que la prevención ciudadana es fundamental para reducir riesgos durante estos días de gran afluencia.