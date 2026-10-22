Emma Coronel, esposa del 'Chapo' Guzmán anuncia el fin anticipado de su libertad condicional en EU

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, anunció que su periodo de libertad condicional en Estados Unidos llegó a su fin de manera anticipada, luego de que presuntamente un juez federal autorizara concluir la supervisión judicial a la que permanecía sujeta desde septiembre de 2023.

La exreina de belleza compartió la noticia durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, donde aseguró que finalmente había terminado el proceso legal que enfrentó por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con sus declaraciones, la medida originalmente debía concluir en septiembre de 2027, sin embargo, las autoridades estadounidenses habrían decidido adelantar su finalización aproximadamente un año .

¿Qué dijo Emma Coronel sobre su libertad condicional?

Durante su conversación con seguidores, Coronel se mostró satisfecha por la resolución y aseguró que ya no tendría que cumplir las restricciones establecidas por la justicia estadounidense.

“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, expresó.

Según su versión, las autoridades revisaron su comportamiento durante el periodo de supervisión y determinaron que había cumplido satisfactoriamente con las condiciones impuestas.

Cabe señalar que, hasta el momento, la información sobre la conclusión anticipada de su libertad condicional proviene principalmente de sus declaraciones públicas.

¿Por qué Emma Coronel estuvo en prisión?

El proceso judicial contra Coronel comenzó el 22 de febrero de 2021, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia.

Posteriormente, en junio de ese mismo año, se declaró culpable de tres cargos federales relacionados con conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y operaciones financieras vinculadas con el narcotráfico.

El 30 de noviembre de 2021 fue sentenciada a 36 meses de prisión, seguidos de cuatro años de libertad supervisada.

Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023 recuperó su libertad, comenzando una nueva etapa bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses.

Ahora, con su reciente anuncio, Coronel asegura haber cerrado definitivamente esta etapa judicial, aunque la conclusión de la supervisión no implica que su condena haya sido anulada.