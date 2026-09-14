Emmy 2026: Matthew Rhys hace historia mientras que Wyle y Seehorn destacan entre los ganadores

La edición 78 de los Premios Emmy comenzó a definir a los grandes nombres de la televisión durante una ceremonia celebrada este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Entre los principales protagonistas de la noche aparecieron Matthew Rhys, Sally Field, Noah Wyle y Rhea Seehorn, quienes se quedaron con algunos de los reconocimientos más importantes en las categorías de actuación.

Sin embargo, uno de los nombres que sobresalió especialmente fue el de Matthew Rhys, quien logró algo poco habitual en la historia de estos premios: ganar dos categorías como actor protagonista durante una misma ceremonia.

Rhys con una noche histórica

Rhys obtuvo primero el Emmy a Mejor Actor Protagonista en una Serie Limitada, de Antología o Película gracias a su interpretación de Nile Jarvis en The Beast in Me, producción de Netflix.

EFE

Pero su participación no terminó ahí. Más adelante, el actor volvió al escenario tras imponerse como Mejor Actor Protagonista en una Serie de Comedia por su trabajo como el alcalde Tom Loftis en Widow’s Bay, de Apple TV.

Con ambos reconocimientos, Rhys alcanzó una marca particular, se convirtió en el primer intérprete en obtener premios Emmy como actor protagonista en las tres grandes ramas de ficción de la televisión: drama, comedia y serie limitada. Su triunfo en drama ocurrió en 2018 gracias a The Americans. Además, es el primer intérprete desde Stockard Channing en 2002 en conquistar dos premios de actuación durante una misma noche de los Emmy.

Regresa el urgenciólogo de Pittsburgh

En las categorías de drama, Noah Wyle volvió a conquistar el Emmy como Mejor Actor Protagonista gracias a su interpretación del doctor Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt.

La victoria representa su segundo triunfo consecutivo en esta categoría por la producción médica de HBO Max, después de haberse llevado también el reconocimiento en 2025. The Pitt llegó a la ceremonia de 2026 como una de las producciones con mayor presencia, al acumular 25 nominaciones.

Rhea Seehorn consigue finalmente su primer Emmy

Otra de las protagonistas de la gala fue Rhea Seehorn, quien se impuso como Mejor Actriz Protagonista en una Serie Dramática por Pluribus, donde interpreta a Carol Sturka.

El reconocimiento representó el primer Emmy de la carrera de Seehorn, después de que anteriormente fuera nominada por su recordado trabajo como Kim Wexler en Better Call Saul. Su actuación en la producción de Apple TV terminó por darle uno de los galardones que durante años se le había escapado.

Sally Field vuelve a celebrar

En las producciones limitadas, Sally Field fue reconocida como Mejor Actriz Protagonista en una Serie Limitada, de Antología o Película por interpretar a Tova Sullivan en Remarkably Bright Creatures.

La veterana actriz consiguió así otro reconocimiento dentro de una extensa trayectoria en televisión y cine, superando en la categoría a intérpretes como Claire Danes, Carey Mulligan, Sarah Pidgeon y Sarah Snook. Remarkably Bright Creatures también había obtenido el Emmy a Mejor Película para Televisión durante las premiaciones previas.

De esta manera, los Emmy 2026 dejaron una noche marcada tanto por figuras consolidadas que volvieron a imponerse como por triunfos largamente esperados, además de la histórica doble victoria de Matthew Rhys, uno de los grandes protagonistas de la ceremonia.