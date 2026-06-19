Empleada de seguridad cae en extorsión en Durango; sacó dinero del PJF y depositó 14 mil pesos

Un presunto fraude telefónico movilizó a las autoridades durante la madrugada de este viernes en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas sobre el bulevar José María Patoni, luego de que una empleada de seguridad fuera engañada para entregar dinero mediante depósitos bancarios.

El reporte al sistema de emergencias se recibió alrededor de las 03:00 horas, cuando se informó que una persona había sido víctima de una posible extorsión telefónica y que, derivado de las instrucciones recibidas, se realizaron transferencias de dinero por un monto superior a los 14 mil pesos.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al inmueble, donde se entrevistaron con una mujer identificada como Lucía, quien se desempeña como empleada de seguridad en el lugar.

De acuerdo con su declaración, los hechos comenzaron la tarde del jueves 18 de junio, aproximadamente a las 19:00 horas, cuando recibió una llamada del número 668-434-2407. En la comunicación, un hombre que se identificó como "ingeniero Alejandro" le indicó que ingresara al área administrativa.

La trabajadora señaló que el sujeto le aseguró que podía abrir puertas y cajones sin problema, ya que "todo se encontraba autorizado".

Debido a que el nombre mencionado coincidía con el de una persona conocida en su centro de trabajo, siguió las instrucciones recibidas.

Posteriormente, el supuesto ingeniero le pidió que abriera una caja fuerte y sacara dinero en efectivo. La empleada extrajo un total de 14 mil 820 pesos, cantidad que fue depositada en tres operaciones distintas realizadas durante la madrugada.

Según la información recopilada, los primeros dos depósitos, por 10 mil 820 y 500 pesos, respectivamente, se realizaron a nombre de Ricardo Ornelas Novoa, mientras que un tercer depósito, por 4 mil 500 pesos, se efectuó a nombre de Alondra Joseline Sánchez Gándara. De esta última cantidad, mil pesos eran propiedad de la propia empleada.

Las autoridades orientaron a la afectada para que presente la denuncia formal ante el Ministerio Público y reiteraron el llamado a la ciudadanía y a las instituciones a verificar cualquier instrucción recibida por vía telefónica, especialmente cuando implique el manejo de dinero o el acceso a áreas restringidas, ya que este tipo de engaños son utilizados con frecuencia por delincuentes para cometer fraudes y extorsiones.