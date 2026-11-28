Una discusión entre una usuaria y personal del Banco del Bienestar provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal durante la tarde de este viernes, en la zona Centro de la capital duranguense.

El incidente se registró alrededor de las 14:00 horas del 27 de noviembre, en la sucursal bancaria ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre y Bruno Martínez.

Elementos de vigilancia pedestre, del grupo ciclista y de la Policía Preventiva acudieron al establecimiento, donde se entrevistaron con trabajadores de la institución bancaria.

De acuerdo con los reportes policiales, una mujer identificada como Claudia, de 52 años de edad, se molestó cuando personal del establecimiento le solicitó que se retirara los lentes oscuros, lo que derivó en una discusión.

El trabajador involucrado fue identificado como Martín, de 52 años, quien solicitó el apoyo de los uniformados para que la mujer se retirara del establecimiento y respetara las indicaciones en futuras visitas.

En el informe policial se estableció que al adulto mayor que acompañaba a la mujer se le había otorgado prioridad para pasar a las cajas sin hacer fila. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y el incidente concluyó sin detenciones.