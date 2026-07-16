Empleado de ferretería en Durango, se intoxica al inhalar gas de fosfuro de zinc

Un hombre ingresó la tarde de este miércoles al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS de Durango, luego de sufrir una intoxicación por inhalación de fosfuro de zinc mientras se encontraba laborando en una ferretería de la ciudad.

El reporte fue recibido cerca de las 15:00 horas a través del sistema C-5, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al hospital para tomar conocimiento del ingreso de una persona con este tipo de intoxicación.

En el nosocomio, los agentes se entrevistaron con Andrés Fernando Morales Zaragoza, de 24 años de edad, quien explicó que trabaja como gerente de la ferretería Master Max y que el incidente ocurrió mientras brindaba orientación a un cliente sobre cómo abrir un frasco que contenía fosfuro de zinc.

De acuerdo con su versión, al destapar el recipiente se liberó un gas que inhaló de manera accidental. En ese momento no presentó molestias, por lo que volvió a cerrar el envase y lo desechó; sin embargo, al reflexionar sobre el riesgo que representaba la sustancia decidió acudir por sus propios medios a recibir atención médica.

El joven fue valorado por personal del Hospital del IMSS, donde el diagnóstico fue intoxicación por fosfuro de zinc. Los médicos informaron que su estado de salud se reporta como estable y permanece bajo observación.

Las autoridades documentaron los hechos como parte del protocolo correspondiente y recabaron la declaración del afectado para integrar el informe sobre el incidente ocurrido durante su jornada laboral.

El caso no está relacionado con un hecho delictivo, sino con un accidente laboral derivado del manejo de una sustancia química.